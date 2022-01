El PAN de Rodeo no apoyará candidatura de Mary Amaya: Antonio Uribe

RODEO, Dgo. (OEM).- El comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) no apoyará a la alcaldesa María de la Luz Amaya Parra, e militancia perredista, si ella busca la reelección, adelantó Antonio Uribe Herrera, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, en entrevista para El Sol de Durango.

¿Integrará el PAN alianza con PRI y PRD?

Tenemos cierto compromiso del cambio para Rodeo, Durango y México, por eso es el proyecto "Va por Durango"; sí vamos con ese proyecto, pero no vamos con la alcaldesa de Rodeo, dice el dirigente panista.

¿Si la presidente Mary es la candidata, le apoyarán?

Apoyaremos al candidato a gobernador Esteban Villegas Villarreal; de la alianza apoyaremos al que venga, solo que no sea Mary, de ser la presidente municipal no vamos con ella.

¿El voto panista a dónde irá?

Donde cada quien su corazón le dicte. He tenido pláticas con el dirigente priísta Matías Segovia y creo estamos en la misma posición, no apoyar la candidatura de Mary.

¿Cuál es la razón de la negativa?

La razón es un tanto difícil de explicarla, por múltiples razones; solamente me atreveré a decir una, que nos dio maltrato al personal que inició a trabajar en su administración y que no cumplió compromisos que se hicieron con oportunidad.

¿Más allá de su cargo en el PAN, como rodeense, cómo califica el trabajo de la administración municipal?

No buena, no cumplió la expectativa, porque ella cuando la acompañamos a la campaña, que lo hicimos con mucha constancia, con mucho interés, ella ofreció cosas que no se vieron, que no se han visto, incluso merma en obras de otras administraciones, por eso no vamos con ella.