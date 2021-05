El partido Verde la mejor opción para el futuro del distrito 15°: Osbaldo Santillán

SÚCHIL DGO. (OEM). -Osbaldo Santillán, candidato a diputado local del Distrito 15 por el partido Verde, afirmó que, junto a su suplente Armando García, son la mejor opción para traer un futuro mejor a los habitantes de los municipios de Súchil, Poanas, Mezquital, Vicente Guerrero y Nombre de Dios.

Señalo el abanderado del partido Verde al distrito local 15, que en la Alianza Va por México, “no convencen y no es nada nuevo, anunciaron su unión los que jamás estuvieron separados y hoy la gente se da cuenta que su fin es proteger los intereses de los mismos de siempre, que buscan permanecer y con esto demuestran que quieren continuar con el Distrito 15 y Durango para unos cuantos.”, detallo.

Respecto de la Coalición en el Gobierno federal, menciono que no está logrando los resultados esperados, el partido del presidente siente que ya perdió la mayoría, al menos en Durango por decisiones que no tienen para nada contentos a los militantes, como es el caso de un Delegado Estatal que no es del partido, igual la manera en la que se designaron candidatos y donde reciclaron a algunos de otros partidos no dejó satisfecho a nadie.

Por su parte Armando García, declaró que sus propuestas y soluciones son reales, y estas son emanadas de la gente, a diferencia de las alianzas de dinosaurios que, con las mismas propuestas de siempre, despensas, agua o dinero quieren comprar el voto, o coaccionarlo mediante amenazas de retirar programas públicos, por ello pidió que se cuidaran pues si hoy hacen dichas acciones que será mañana al momento de servir.

Ante las irregularidades que hoy por hoy viven los cinco municipios de la región en materia de desarrollo urbano, exhibió que estas son a causa de los intereses personales de los que fueran diputados, intereses ligados a la corrupción y el desvío de recursos.

Por su parte Osbaldo Santillán, refirió que ha sido mucho el apoyo de la gente “tanto así que el resto de mis compañeros y compañeras candidatos han replicado nuestras propuestas, nuestro discurso, y hasta nuestra forma de hacer campaña…ellos ya estuvieron en el Congreso y no regresaron, ahora dicen que si lo van a hacer, la gente ya conoce quien le habla con la verdad y quien viene a trabajar, queremos ser la voz de toda la gente del Distrito 15 en el Congreso, porque al igual que ellos somos gente de trabajo y estamos listos para servir”, apunto.