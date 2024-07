El PRI va tener que desaparecer si sigue "Alito" al frente: Lety Herrera

Gómez Palacio, Durango (OEM).- “No es estoy de acuerdo con la reelección de Alito, ya su ciclo ya se cerró, el PRI va tener que desaparecer si sigue él la frente”, de manera frontal y textual, la alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Leticia Herrera Ale declaró ante los medios la situación crítica por la que está atravesando su partido al que tiene un arraigo infundido por su señor padre, don Carlos Herrera Araluce.

Luego de haber se celebrado la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la edil, fijó su postura, “les voy a dar mi sincera opinión, qué mal que nuestro presidente del partido, Alejandro, yo no acudí a la Asamblea, soy consejera nacional pero donde yo no estoy de acuerdo en algo no acudo, es triste ver la situación la situación que está pasando en mí partido; yo soy priista desde mi padre que en paz descanse hace muchos años; en esta ocasión no estoy de acuerdo”, añadió.

🗣️ "El PRI va tener que desaparecer si sigue él al frente", indica la alcaldesa @LetyHerreraAle



Herrera Ale comentó que le ha sido comunicado que habrá una reunión extraordinaria vía Zoom donde continuarán analizando lo sucedido en fin de semana pasado y donde se podría definir el futuro de este organismo político.

La alcaldesa le recomendó a Moreno Cárdenas dedicarse mejor a desempeñar bien el papel de senador de la República pero que de un paso al costado y no continúe al frente de la dirigencia del CEN del tricolor.

¡Los convoco a luchar por el partido, a trabajar y caminar juntos, con ánimo y carácter, para defender a México y al PRI! #24AsambleaPRI pic.twitter.com/KfORO5fVLi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 7, 2024

"Ojalá se dedicara a la legislatura que lo sabe hacer muy bien, es un excelente político pero ya para estar al frente de nuestro partido, de mí partido, ya no”, sentenció.

“Que me perdone pero el PRI va a tener que desaparecer si sigue {el al frente, no puede seguir siendo nuestro presidente, por temas que él conoce, que él ya sabe, pero sobre todo que ya su ciclo terminó, con pena debería de decir, yo me retiro, le dejo el camino a quien quiera, si vamos a seguir así me da tristeza y me da vergüenza”.









Herrera Ale espera cosas buenas de Claudia Sheinbaum

La presidenta municipal de Gómez Palacio, dijo que al país le espera un futuro promisorio con la primera mujer Presidenta de México en la historia en la persona de Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que se trata de una mujer preparada que hasta el momento en los primeros anuncios de su conformación del gabinete ha sido congruente.

“Espero cosas buenas, y creo saber que vienen cosas buenas, yo respeto mucho a la presidenta Electa Claudia Sheinbaum, es una persona muy preparada, calificada, probada, tiene mucho conocimiento de los temas que acontecen en el país y lo digo de corazón, quienes la conocemos sabemos que es una persona muy preparada y, me gustó la presentación de su gabinete, perfiles académicos muy preparados, muy buenos, vamos a esperar a que presente el tercer bloque y el último bloque y quiénes más la van acompañar, con un equipo como ese y la cabeza que va ser ella para el Gobierno de México yo espero cosas muy buenas”.