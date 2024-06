Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Empleados del ISSSTE exigen a las autoridades d este nosocomio que ya se resuelva un tema añejo que es el de las instalaciones de este hospital, llevan seis días sin aire acondicionado, han tenido que cancelar o posponer cirugías ya que no cuentan con este elemental servicio.





Rosario García, enfermera del ISSSTE de Gómez Palacio quien labora en el área de Displasias de Consulta Externa, compartió que una de las principales de la base trabajadora así como de los mismos derechohabientes es la falta de aire acondicionado desde el miércoles de la semana pasada.

Empleados del ISSSTE "ya no aguantan un día más si aire acondicionado" / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Hubo un apagón a media noche y desde entonces no nos dan solución a este caso, tenemos entendido que la doctora Pelayo, que son las autoridades a nivel nacional no se están enterados del caso y por eso no se nos ha dado una solución, ahorita tuvimos una reunión con la Sub dirección y quedó que lo iban a resolver lo antes posible”.

Otra atenuante más en contra del hospital y en desventaja para los usuarios es que las cirugías actualmente no están suspendidas porque el área correspondiente debe estar a cierta temperatura para que no se dé un caso de infección.

Empleados del ISSSTE "ya no aguantan un día más si aire acondicionado" / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Ahorita están suspendidas solo se van atender urgencias calificadas, es la inconformidad es la que todos tenemos. La única explicación que nos dieron fue que desde Durango no han autorizado o no han mandado a la empresa con la que tienen la licitación para arreglar los aires; pero ya son seis días y ya casi va ser una semana de esta situación”.

Durante la manifestación de empleados no solamente ellos fueron los inconformes sino que también los derechohabientes señalaron que no es posible que estén brindando el servicio médico bajo de estas condiciones cuando en la región se han venido registrando más de 45 grados centígrados a la sombra con una sensación térmica de 48 grados.

Empleados del ISSSTE "ya no aguantan un día más si aire acondicionado" / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Señalaron que fue todo el hospital, no cuentan con ventilación “no hay aire, ahorita en la consulta en el turno de la tarde del lado del Bulevar Miguel Alemán donde hay más ventanas de vidrio y los pacientes que van llegando a la consulta sufren también los estados del calor”.

Estefanía Mota, quien labora en el área administrativa dijo que han enviado un sin número de oficios y solo en eso ha quedado sin respuesta alguna.

“Solicitamos el apoyo de las áreas correspondientes porque aquí en el Hospital nadie nos hace caso, hacemos un oficio, otro oficio y nada”, expuso.

Empleados del ISSSTE "ya no aguantan un día más si aire acondicionado" / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Pese a que el la mayoría del personal de que se ha mostrado inconforme pertenece a la base sindicalizada no han encontrado apoyo alguno pese a que era la primera instancia a donde acudían las y los empleados.

“De hecho esa era la primera instancia donde nosotros acudíamos pero como vemos que ya no nos resuelven pedimos el apoyo de los medios de comunicación para que volteen a vernos y ojalá ya den una pronta solución a esto”, indicó.

Municipios Denuncian presunta negligencia médica en ISSSTE y maltrato a una mujer grave

David Carrillo, quien es gestor de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, compartió también que los derechohabientes se están quejando con ellos “nos estamos manifestando junto con mis compañeros, fuimos en la mañana con el director, quedaron en solucionarlo pero es hora que no ha habido nada de respuesta”, recalcó.

Eduardo Valtierra Reinoso, representante sindical del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, dio a conocer que no es posible que este tipo de situaciones que hay, “nosotros tenemos una lista larga de pacientes que necesitan cirugía de nuestro gremio, se las van a posponer, son aproximadamente unas diez, nos comentaron en la mañana que no se iban a realizar salvo que fuera una emergencia”, reclamó.