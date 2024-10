Empresa Cribissa niega daños en viviendas de Lerdo

Lerdo, Durango (OEM).- La empresa Triturados Cribissa ubicada sobre la antigua carretera vía corta a México en el Periférico de Ciudad, Durango negó que sean los responsables de presuntas afectaciones en la estructura física de algunas viviendas ubicadas a pie de carretera, específicamente en la colonia, Tiro al blanco.

En contexto, durante las últimas horas, mediante una denuncia ciudadana solicitada a esta casa editorial, un vecino en particular de la compañía aseguró que su vivienda se ha visto afectada por las detonaciones que la empresa CRIBISSA realiza como parte de sus procesos al emplear explosivos.

Empresa CRIBISSA niega afectaciones en viviendas de Lerdo / Foto: Ana Guzmán | El Sol de La Laguna

En específico, Oscar Espíndola Aguilar, vecino de la colonia Tiro al blanco, afirmó que al menos su vivienda ya registra algunas afectaciones en su estructura física derivado del proceso que realiza todos los días la empresa Cribissa a través de las detonaciones que se emplean para la extracción de diversos materiales.

Ante la solicitud por parte de esta casa editorial para contar con la postura de la empresa en mención, representantes de Cribissa, desmintieron tales aseveraciones y citaron que cuentan con un dictamen avalado por una compañía externa donde se demuestra que el nivel de vibraciones no incide en nada y que los daños en las viviendas son ajenos al proceso industrial de Cribissa.

Empresa CRIBISSA niega afectaciones en viviendas de Lerdo / Foto: Ana Guzmán | El Sol de La Laguna

“Estamos hablado ya de hace muchos es este problema, lo que pasa es que CRIBISSA hace sus detonaciones, nuestras casas sufren afectaciones, primero empezó con vidrios quebrados, porque las detonaciones eran más retiradas, ahorita no sé si ya se estén acercando a la zona urbana; porque las casas ya empiezan a tener cuarteaduras; tengo una pared arriba y a cuestión de las explosiones empezaron a caer los vitropisos”, señaló.

Espíndola Aguilar aseguró que se ha hecho algunas manifestaciones como plantones en las afueras de la empresa pero no han tenido respuesta alguna, por lo que ya ha analizado la opción de irse del lugar ya que a su consideración ya no es vida estar en su vivienda ante estas supuestas afectaciones e incomodidades.

Empresa Cribissa niega daños en viviendas de Lerdo / Foto: Ana Guzmán | El Sol de La laguna





Niega supuestas afectaciones a viviendas

Ante esta denuncia ciudadana, representantes de la compañía Trituradora de materiales pesados, afirmó que es falso las aseveraciones que se han vertido por parte de una sola persona, ya que el año anterior a través de un dictamen se demostró que “esos posibles daños” a las viviendas sea derivadas de la mala calidad en la edificación de los domicilios.

“El año anterior que vinieron algunos vecinos a solicitar apoyo por algunas quejas, se les atendió, fuimos y revisamos sus propiedades que se decían afectadas, el primer punto que yo les decía es que me parece muy difícil que estén afectadas las propiedades, porque aquí ni un vidrio tengo roto; pero no obstante se les atendió, pedimos con Protección Civil de Lerdo para que fuera un ente externo un dictamen que revisara el tema, fueron a revisar varias propiedades y determinó que había algunas propiedades con afectaciones pero no producto de los trabajos de CRIBISSA”, sostuvo.

Aseguró que el dictamen que se emitió por parte de PC además que se detectaron “trabajos de construcción mal hechos, procesos inadecuados, fue a finales del año pasado (2023), derivado de esas situaciones para tranquilidad de los vecinos se propusieron reuniones trimestrales de los vecinos con nosotros, y venían, jamás vino ese señor de nombre Oscar, no entiendo de qué se queja si no vino a las reuniones trimestrales”, aseveró el empresario.





Incluso, los representantes de la empresa CRIBISSA, destacó que incluso que se ha informado en su momento los resultados de los análisis de sismógrafos, “para las voladuras que hacemos ponemos un sismógrafo para detectar las vibraciones aquí en el interior y en el exterior de la calle y, todo está dentro de la reglamentación, ninguno está fuera de la norma establecida por las mismas autoridades.

Al respecto, María Isabel Macías Sifuentes, titular de Protección Civil de Lerdo, Durango, compartió que en efecto, la empresa tuvo un acercamiento con las autoridades locales para atender algunas de las quejas y mediante un estudio determinar el por qué dichas viviendas están dañadas.