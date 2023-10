Empresario lerdense ofrece reliquia en honor a San Judas Tadeo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- “Desde hace más de 20 años mi familia ha sido devoto de San Judas Tadeo, pero yo a partir de hace dos años comencé a venerar al santo de los casos difíciles por los favores que nos ha dado como es la salud, prosperidad en mi negocio, bienestar en mi familia y cuando se ha presentado alguna situación difícil me ha ayudado”, dijo el empresario José Alberto Avitia Sifuentes de 26 años de edad, quien es devoto de San Judas Tadeo.

El joven junto a su familia y trabajadores de su empresa Tecno 911, colocaron un altar en honor a San Judas en la calle Allende entre Sarabia y Coronado a un costado del Palacio Municipal de Lerdo, donde se realizará la misa a las 14:00 horas y posteriormente la repartición de la tradicional reliquia para aproximadamente 400 personas.

José Alberto Avitia Sifuentes reparte la tradicional reliquia para aproximadamente 400 personas / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

José asegura que su devoción comenzó cuando San Judas Tadeo comenzó a responderle de una forma muy milagrosa, "estoy agradecido con este santo, porque todo lo que le he pedido como es la salud, trabajo, bienestar en mi familia, me lo ha concedido y esos también son milagros".

Por ello realiza ofrece una misa a San Judas Tadeo, posteriormente reparte la reliquia que prepara su vecina Lety, familiar de uno de sus trabajadores, "será lo tradicional que es el asado rojo y en esta ocasión con cinco sopas, siendo: fideo, arroz, estrellita, macarrón y espagueti.

Imagen ilustrativa | El joven invierte de 15 a 20 mil pesos a la reliquia que ofrece en Lerdo / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Todos están invitados, quien llegue y escuche la misa, luego se reparte en contenedores la reliquia, además los trabajadores de Presidencia pueden llegar por su plato”, señaló.

Mencionó que le invierte de 15 a 20 mil pesos, "pero más allá de lo económico, las bendiciones son lo importante y llegan las bendiciones de Dios a través de San Judas Tadeo", asegura José Alberto.













