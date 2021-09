En 2022 será la consolidación del crecimiento del Partido Verde en Durango

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –En el año 2022 que se tienen elecciones para gobernador y ayuntamientos en el Estado de Durango, el partido Verde Ecologista de México, se va a consolidar como un partido fuerte y con una gran aceptación ciudadana.

Lo anterior lo mencionó el dirigente Estatal de dicho instituto político, Gerardo Villarreal Solís, esto al tener una plática en el programa de la Grilla Llanera, el cual se trasmite por Facebook live de El Sol de Durango, donde aseguró que el partido Verde no tiene problema con ningún político, está calificado como un instituto político que puede y hace acuerdos que sean en beneficio de la ciudadanía en general, de ahí que ha crecido mucho en Durango como partido político.

Para el 2022 el Verde pudiera llegar a realizar una alianza política con Morena, con el Partido del Trabajo y con el PRI como ya lo han hecho en otras ocasiones, todo dependerá de las condiciones o de los perfiles que se estén proponiendo, sin dejar de reconocer que en este momento se ven perfiles fuertes, destacando sin menos preciar a nadie, por ejemplo a una Marina Vitela de Morena, un Gonzalo Yáñez del PT, a un Esteban Villegas Villarreal del PRI, con quien no pudiera llevar una alianza el Verde, seria con Acción Nacional, dijo.

Comentó Gerardo Villarreal, que con el PAN no tienen en lo personal ningún problema, al contrario, hay muchos amigos en ese instituto político, pero a nivel nacional el PAN ha tenido señalamientos que no tienen equilibrio, para ellos en la federación todo está pesimamente mal, y en el Estado todo está de maravilla, y no es así, se debe de reconocer lo bueno y lo malo de cada gobierno, debe de haber equilibrios.

El PAN no tienen en lo personal ningún problema, al contrario, hay muchos amigos en ese instituto político / Foto: Cortesía | Equipo Grilla Llanera

Reconoció el líder del Partido Verde, que a Esteban Villegas lo une una excelente amistad, es un político inteligente, sabe escuchar y no se detiene cuando se tienen que actuar en favor de la ciudadanía, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y conocerlo, y sí, a parte del tema político tengo una excelente amistad con Esteban Villegas, y si se llegan a buenos acuerdos con el PRI, pudiera llegar a ser nuestro candidato a gobernador, nada está descartado y nada está definido.

La votación que se logró obtener en las elecciones federales y locales en el Estado en el 2021, nos confirma que en el 2022 tendremos muchos mejores resultados, y porque no decirlo, pudiéramos llegar hasta la gubernatura Estatal, siempre buscando los acuerdos que beneficien a la ciudadanía duranguense.