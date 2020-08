En aumento casos de Covid-19 en Cuencamé

CD. CUENCAMÉ DGO. (OEM). –El director del Centro de Salud de esta cabecera Emanuel Rejón, dijo reconocer que los casos del Covid-19 en esta municipalidad van en aumento, y esto puede llegar a ser alarmante si continuamos con la movilidad que hasta ahora se ha tenido, recalco.

De la misma manera recordó el doctor Rejón, que con el anuncio que hiciera el secretario de Salud en el Estado, que el Hospital 450 está a tope, las personas que ocupen de atención médica especializada de esta región de Cuencamé, tienen que ser trasladados de la ciudad de Gómez Palacio, pero también reitero que no se trata de buscar donde se les atienda, si no prevenir el no contagiarse porque esto puede llegar a ser de consecuencias lamentables como el perder la vida o a un ser querido.

Pidió a los medios de comunicación de la región, difundir información oficial, ya que se han dado casos donde se difunde información carente de veracidad, y lo único que se logra con esto es alarmar a la ciudadanía, “si se está en un grave problema porque el Covid-19 no distingue de colores o clases sociales, todo mundo lo puede adquirir, y esto lo vemos con algunos servidores públicos que por su mismo trabajo tienen el riesgo de contraer dicho virus, sabemos cómo es del dominio público de algunos de ellos, pero esto aún lo podemos detener si nos responsabilizamos y bajamos la movilidad, si usamos las medias sanitarias correctamente como lo es el uso eficiente del cubrebocas, el lavado de manos y sobre todo el salir lo menos posible de casa”, recalco.

Solicitó que de manera urgente la ciudadanía se responsabilice y ayude con las medidas de sanidad, con bajar la movilidad, pero sobre todo con el uso en todo momento del cubrebocas, si todos los ciudadanos ponen de su parte en 15 días se puede ver un resultado muy positivo con bajar los números de personas contagiadas, ahorita podemos llegar a estar en un plan alarmante, es momento de actuar y se ocupa de hacerlo todos, dijo.