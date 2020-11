En comparación con otros estados, Durango tiene muy bajos los precios del frijol: Gerardo Villareal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El problema del bajo costo del frijol en el estado está causando un fuerte daño económico a las familias campesinas, cuando se ve que el costo del frijol en otras entidades federativas es mucho mayor al que se está pagando en este estado y en su mayoría en la región de los Llanos.

Lo anterior lo manifestó el diputado local Gerardo Villarreal Solís, quien aseguro ha sido abordado por muchos campesinos de la región solicitándole su intervención para ver cuál es el motivo porque las autoridades estatales y federales no han hecho algo al respecto, puesto que el costo del frijol en los estados como Nayarit, Zacatecas, Chihuahua o Sinaloa, son por encima de cómo se está comprando en Durango.

La pregunta que se hace el campesino y la comparte como diputado, es como puede ser que en los estados vecinos, el frijol ande muy por encima de cómo se paga en Durango, es necesario saber que está haciendo la Secretaria de Agricultura del estado y la misma Federación, ya que el bajo pago que se le hace al campesino por su producto es perjudicial no solo para ellos como productores, sino para toda la región, porque frena el circulante económico haciendo un daño enorme a la comunidad en general.

Se le cuestionó al legislador si conocía la razón del porque los precios del grano de la producción 2020 están tan bajo, señalando que no tenía la respuesta porque no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón, de ahí que también como diputado y conocedor de lo que se vive en el campo, le hace la misma pregunta a la Secretaria de Agricultura del estado, para poder darle una respuesta al agricultor, “este 2020 fue malo por el clima, y ahora el precio en Durango no logra subir mínimo a como se comercializa en los Estados vecinos, y eso daña la económica de la gente del campo, dijo.