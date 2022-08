CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Prácticamente en el abandono, sin mantenimiento y con descuido de algunos usuarios se encuentra la cancha de pasto sintético para futbol soccer de la unidad deportiva del CBTA # 28, cuyo comodato lo tiene la administración de gobierno municipal.

Entrevistado al respecto, Teodoro Ortiz Nevárez, director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #28, señaló que el campo está en abandono, "no se le dio el mantenimiento adecuado, lo que representa un riesgo para los jugadores", dijo.

Asimismo aseguró que en la condición en la que se encuentra es muy peligroso jugar, "ya que se reciente en demasía en los tobillos y rodillas, y en las caídas son más fuertes debido a que no se tiene amortiguación", destacó el también futbolista en activo.

Por su parte, la autoridad municipal indicó que esta área deportiva no se rehabilita ya que se encuentra en litigio, pues no se habían respetado algunos acuerdos entre la empresa y el gobierno, afirmó Teodoro, haciendo ver que en una ocasión solo volvieron a pegar algunas partes de la alfombra, pero en general no se le ha dado un mantenimiento adecuado.

En el abandono, así se encuentra la cancha sintética de futbol de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Otra situación que Teodoro consideró, es el desinterés por parte de sectores de la población en cuidar la cancha, "la constante presencia de perros en el interior de la unidad deportiva y más aún, sobre el pasto sintético, donde acostumbran a dejar sus heces, en ocasiones también niños que recogían o sacaban el caucho que se encuentra debajo de la alfombra y se lo llevaban, con la consecuente afectación a este patrimonio de los futbolistas", manifestó.

Dijo que se debe de retomar el proyecto, ya que consistía en tres etapas y solo se han cumplido dos, "desde mi perspectiva muy particular se debería de cobrar por el uso de la misma y con ello amortizar el gasto para su rehabilitación", destacó.

Finalmente el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #28, puntualizó que en varias ocasiones se ha planteado a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), realizar el proyecto pero por falta de recurso no se puede efectuar.