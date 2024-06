En El vergel derriban una capilla con más de 80 años

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Habitantes del Ejido El Vergel, denunciaron la demolición de manera irregular de un templo católico con más de 80 años en un predio particular que fue donado a la Diócesis de Gómez Palacio lo cual es catalogado como un despojo por parte de un supuesto dueño.

Juan Manuel Morán, ministro de culto extraordinario de la comunidad, dio a conocer que lamentablemente se está suscitando este problema al cual piden a las autoridades les brinden apoyo y orientación ya a que se tratara de un conflicto de un supuesto dueño.

“Soy ministro extraordinario de la comunión de aquí de esta comunidad, me toca ayudar en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, “lamentablemente una comisariara que vio el modo de vender el predio lo vendió a un señor llamado José Luis Padilla que señaló que es el presunto dueño del lugar”.

En El vergel derriban una capilla de “casi cien años” / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Argumentó que la Diócesis cuenta con los documentos oficiales de propiedad de este predio en donación, “tiene el título de propiedad de este terreno, ahorita hay un juicio civil se nos pide a nosotros y a la aparte opositora que no tenemos estrecho de venir a tumbar o venir a construir hasta que concluya dicho juicio”, señaló.

Señaló que de la edificación con la que se contaba él la derribó y ello provocó que la gente se molestara y “ahora lo que pide la comunidad es que se nos reponga la construcción que había”, sostuvo.

“Se va a construir una usura parroquia que convocará a muchas comunidades para sus celebraciones como parroquia, nos está apoyando el abogado de la Diócesis José Guadalupe Araujo por parte del Obispado de Gómez Palacio”, destacó.

En contexto, se trata de un predio donde antiguamente existió una empresa que producía fertilizantes pero la comunidad donó el terreno a la Diócesis de Gómez Palacio para que se edificara un recinto católico.

Aunado a este proyecto, refirió Morán que se tiene planeado construir el Seminario Menor. “Toda la comunidad esta muy enojada con este señor que mandó demoler lo que quedaba de este recinto católico”, detalló.

“Yo fui comisariados en el 2007 y se hizo la donación ante la procuraduría Agraria y Notario Púbico, dio fe la licenciada Flor María Pescador y tomaron mal la decisión, yo creo que se equivocó en hacer este acto, se le avisó a este señor que no podía comprar un terreno que ya no era del ejido sino pertenecía a la Diócesis de Guadalupe, el cual no ha respetado los mandatos que da la ley y mire lo que nos hizo, lo demolió,, esta edificación tenía más de 80 años”, indicó, María Magdalena Valenzuela Meza.