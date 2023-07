GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Cinco personas fueron detectadas como "aviadores" en las nóminas del municipio de Guadalupe Victoria, mismos que nunca devengaron ningún trabajo y estuvieron cobrado un sueldo, por lo que fueron despedidas, sin embargo demandaron al Ayuntamiento para exigir una liquidación conforme a derecho.

Así lo dio a conocer el presidente municipal David Ramos Zepeda, quien detalló que estas personas cobraban la nómina sin ejercer ningún trabajo, "todavía tuvieron el descaro de presentar una demanda ante el Tribunal Laboral por lo que llaman despido injustificado, exigiendo una indemnización conforme a derecho", dijo.

En Guadalupe Victoria “aviadores” exigen liquidación: alcalde / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Recalcó que por ningún motivo se les pagará la indemnización que solicitan, al contrario, "estas personas ya fueron demandadas ante la Fiscalía Anticorrupción, porque no solo no les vamos a pagar finiquitos ni liquidaciones sino que reintegren el dinero que cobraron indebidamente por no ser trabajadores cobraron durante mucho tiempo pero sin hacer ningún trabajo, y eso indebido, de ahí que la demanda va en ese sentido, no solo no les vamos a pagar, sino que exigimos que se les cobre lo que indebidamente se llevaron como sueldo sin trabajar".

Ramos Zepeda detalló que la administración presentó ante el Tribunal Laboral las pruebas necesarias para demostrar que por lo menos cinco personas, algunas figuraban en la nomina de Bienestar o Desarrollo Social, cobraron el sueldo y nunca se presentaron a trabajar, "el Tribunal Laboral tiene las pruebas no solo para no pagar los finiquitos y liquidaciones, si no para que regresen el dinero que indebidamente cobraron".

Mientras que en el tema de los recursos públicos municipales Guadalupe Victoria no tiene deuda pública, "sí es difícil sacar los compromisos, pero con una buena administración de los recursos vamos cumpliendo poco a poco lo que tenemos acordado con la ciudadanía, de ahí que el no pagar indemnizaciones indebidas e injustas a quienes no trabajaron, es parte de cuidar ese recurso del pueblo, y lo defenderemos con las pruebas necesarias", concluyó.