En Guadalupe Victoria, ciudadanía no acudió al panteón el Día de Muertos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Según personal que labora en el Panteón San Pedro de los Ángeles de esta cabecera, la ciudadanía sí acató la instrucción del gobierno municipal al pedirles que no acudieran al campo santo el 2 de noviembre, pero la gente visitó a sus seres queridos tres días antes, y aún este domingo 8 de noviembre, más personas fueron a llevar flores o limpiar las tumbas.

Detallaron que el día 2 de noviembre fue muy mínima la cantidad de personas que acudieron, y al no haber la tradicional misa a las 12 del mediodía, no tener la venta de comida tradicional (romería), la cantidad de personas que acudieron fueron muy pocas, un 15 ó 20 por ciento de lo que acuden de manera normal cada año.

Sin embargo, comentaron que tres o cuatro días antes del 2 de noviembre todos los días se vía llegar personas, incluso hubo quienes llevaron lo necesario para estar todo el día en el panteón en las tumbas de sus seres queridos, pero por lógica con mínima o casi nada de gente, cuidando con esto el no aglomerarse o hacer reuniones de muchas personas.

Después del Día de muertos, la gente continúo llegando de manera escalonada, incluso este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, aún se vieron llegar familias completas a visitar sus seres queridos, llevando lo necesario para lavar lapidas o quitar algo de hierba a los alrededores de las tumbas, pero ya lo hacen con mayor tranquilidad al ver que el panteón es muy grande y puede estar prácticamente solos al no tener presencia masiva de ciudadanos, es decir –comentaron- que la gente sí acató la instrucción de no acudir de manera masiva el dos de noviembre, lo han hecho en otros días y no han dejado de cumplir con la tradición de visitar a sus seres queridos.