En Guadalupe Victoria continúa la venta de actas apócrifas

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El oficial del Registro Civil de este municipio, Enrique Estrada Ortega reconoció que persiste el problema de la venta de actas apócrifas, de defunción o matrimonio, en lugares no autorizados, por lo que dichos establecimientos pueden caer en un delito.

También señaló que las actas de nacimiento o cualquier otro tipo de documento solo pueden ser emitidos por el ente autorizado por la autoridades, como lo es el Registro Civil. Indicó que incluso se han presentado personas que dicen haber solucionado algún error de sus documento acudiendo estos lugares, "siendo un error pues sus documentos no están arreglados de manera correcta en la base de datos del Registro Civil del estado o nacional".

Reconoce el oficial del Registro Civil que este grave problema se mantiene / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Por otra parte, el funcionario dijo desconocer los lugares donde se realiza la documentación falsa, "se sabe porque algunas de estas personas han llegado con una acta de estas no valida, incluso han intentado sacar su CURP y no han podido, eso se debe a que sus actas no están debidamente corregidas en el registro civil, reconocen que sacaron las actas en un ciber pero no dicen en dónde".

Enrique Estrada reconoció que muchas personas por desconocimiento acuden a este tipo de lugares a sacar alguna acta de nacimiento o cualquier otro documento, "porque se les hace más fácil ir a un internet a sacarla, porque les pueden cobrar más barato, o porque esta más cerca de sus casa, pero deben de saber que esos documentos que les entregan no son legales, no son los autorizados por la autoridad, y por ende pueden tener problemas mas adelante a la hora de intentar hacer algún trámite, van a llevar documentos falsos que no serán aceptados por las dependencias", destacó.

Los establecimientos no autorizados que emiten estas actas pueden caer en un delito / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Finalmente señaló que los ciber o café internet equivocadamente expiden este tipo de documentos, pero al hacerlo incurren en un delito que se puede sancionar hasta con un año de cárcel, donde se les pueden aplicar multas que van de 300 y hasta 400 mil pesos, esto según el tiempo que lleven realizando esta práctica, "y esto no es una instrucción del Registro Civil, así lo marca la ley y se ha visto en algunos establecimientos que ya han sido sancionados por esta práctica ilegal, de ahí que se les recomienda dejar de hacerlo, e invitar a la ciudadanía que acuda a las oficinas autorizadas como lo son el Registro Civil o recaudación de rentas", puntualizó.