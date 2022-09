En Guadalupe Victoria, SIDEAPAS deberá tener un perfil adecuado

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Después de reconocer que la situación del abasto de agua y manejo del Sistema Descentralizado De Agua Potable Y Alcantarillado Y Saneamiento (SIDEAPAS) de el municipio de Guadalupe Victoria es un problema el cual tomar en cuenta, el alcalde David Ramos Zepeda señalo que en ese departamento se deberá de tener un perfil capacitado y preparado para manejarlo.

Lo anterior lo manifestó en una entrevista al terminar la primera reunión de cabildo, esto al ser cuestionado debido a que gran parte de la cabecera municipal duro varios días sin recibir agua en los domicilios.

Ramos Zepeda señaló que se le había informado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), había cortado el servicio a varios pozos por adeudos en el pago de la energía, “eso es de lo que yo fui informado, porque realmente nosotros tomamos las riendas del municipio hasta este primero de septiembre, pero tengo entendido que ya se hizo un pago y el servicio deberá de estar restablecido”, apuntó.

Se le cuestionó al presidente municipal si ya se tenía el nombre de la persona que estaría el frente del sistema de agua a lo que comento que probablemente estaría en condiciones de darlo a conocer el próximo lunes, puesto que aún se estaban analizando perfiles con la capacidad y la preparación necesaria, pues SIDEAPAS posiblemente uno de los departamentos más complejos, donde se está haciendo una revisión de la entrega muy exhaustiva, e incluso se contratara un departamento especializado para que realice una auditoría, porque no se pueden estar señalando que hay deudas a la CFE por el año 2019 y 2021, pero eso se revisara y después se dará a conocer lo que se encuentre, dijo.

Reconoció también el alcalde que uno de los principales problemas que se tienen, es la falta de conciencia de la ciudadanía al no pagar sus recibos a tiempo, se tendrá que iniciar un programa de concientización, de hacerle ver a la ciudadanía que el no hacer sus pagos en tiempo y forma daña al resto de la comunidad, e incluso a sus propias familias, "para esto se tendrá que tener una concientización, porque sin la ayuda de los ciudadanos, no se va a poder solucionar este que es uno de los problemas más grandes y sentidos", finalizó.