En la Laguna hay 368 mil 104 mujeres que son madres de familia: CCI

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- En el marco del Día de las madres que se celebró, en la Región Lagunera 7 de cada 10 mamás que tienen entre 20 y 49 años son económicamente activas, lo que adereza esta fecha donde las madres también ocupan cada vez más un papel importante en la economía de la localidad, otro aspecto importante es que 5 de cada diez mujeres se convierten en mamás deciden vivir en unión libre.

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), reveló en su más reciente reporte con motivo del 10 de mayo una estadística donde se pueden observar diversos datos que tiene que ver con la vida cotidiana de as madres en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML).

Luis Alfredo Medina, responsable del área de Investigación, sostuvo que es información que aporta también el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) correspondiente al Cuarto Trimestre del 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Dijo por ejemplo que las madres de familia por rangos de edades se constituye de la siguiente manera; existen en la Zona Metropolita de La Laguna 3 mil 115 madres de 15 a 19 años de edad, 47 mil 967 en edades de 20 a 29, 70 mil 143 de 30 a 39, de 40 a 49 años hay 73 mil 344 mujeres , 72 mil 384 de 50 a 59 años de edad, y 101 mil 151 de 60 años y más.

Un aspecto que de acuerdo al CCI es que se sigue en un drástico descenso de natalidad en la región; en los últimos años se ha reducido el número de mujeres que deciden ser madres a temprana edad para enfocarse primero en sus estudios técnicos o profesionales.

En cuanto a sus condiciones económicas relata que de 15 a 19 años de edad el 47.1% labora en una actividad remunerada mientras que el 52.9 son amas de casa, estudiantes o tienen algún tipo de pensión, 20 a 29 años el 62.4% cuenta con un trabajo done devengan un sueldo mientras que el 37.6 son amas de casa, de 30 a 39 años de edad, el 68.7 por ciento cuenta con un empleo salarial contra un 31.3% que no, de 40 a 49 años de edad se cuenta con 66.7 que si recibe un pago por trabajar contra un 33.3 que no, de 50 a 59 años de edad el 52% si cobra un sueldo y un 47.77 no y finalmente en edades de 60 a 69 años de edad un 18% recibe un salario mientras que el 81% son amas de casa o reciben algún tipo de pensión.