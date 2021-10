En la Miscelánea Fiscal no hay privilegios para nadie: Mario Delgado

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“No me extraña que haya algunos enojados por la recién aprobada Miscelánea Fiscal, debido a que ahora van a tener que pagar impuestos, hay que dejar en claro que no hay privilegios aquí para nadie”, afirmó el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo.

Al ser abordado respecto a la Miscelánea Fiscal, hizo un reconocimiento a las diputadas y diputados de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), porque dieron un paso muy importante en materia fiscal y de la Ley de Ingresos.

Agregó, “Imagínense, ya llevamos cuatro años cumpliendo la promesa que hizo el presidente de no aumentar impuestos, de que no haya gasolinazos, que no aumente los precios de los energéticos y sobre todo, que no se endeude a nuestro país, cosa que ningún gobierno lo había logrado, todos los gobiernos anteriores para gastar más, recurrían a lo fácil, aumentar impuestos, dar gasolinazo y endeudar al país”.

El Pleno acepta la propuesta de modificación del dip. @IranSantiagoM, de @DiputadosMorena, al dictamen de la #MisceláneaFiscal; se reserva para su votación. https://t.co/kPeaBSZcUn — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2021

Pero ahora, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido firme en esa promesa, ha manteniendo finanzas públicas sanas, pero al mismo tiempo teniendo una inversión histórica en la gente, en los programas para el bienestar.

El líder nacional de Morena se preguntó, ¿Cómo ha hecho esto? Y se respondió, “Con el programa de austeridad, apretando el cinturón al gobierno para que no se lo apriete la gente, pues anteriormente los gobiernos neoliberales hacían que el pueblo se apretara el cinturón”.

También ahora se combate la corrupción, se les cobra los impuestos a quien tiene más y que debe de pagarlos, por eso no me extraña que haya algunos enojados por la miscelánea fiscal.

Para concluir, Mario Delgado dejó en claro que en el gobierno de la cuarta Transformación que preside López Obrador, no hay privilegios para nadie, se trabaja por igual con todos.