En la UTR Las puertas de rectoría siempre estarán abiertas: Wendy Ramírez

RODEO, Dgo. (OEM).- las puertas de la rectoría siempre estarán abiertas para cualquier asunto personal o de grupo, dijo la Rectora Wendy Ramírez Alvarado en comunicado oficial que realiza la institución de cara a la protesta que realizan alumnos del plantel, apoyados por directivos de la misma.

A toda la comunidad universitaria, así como a la sociedad en general. El día martes 28 de junio del 2022, un grupo de alumnos del noveno cuatrimestre de la carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia de esta casa de estudios, presentaron una serie de peticiones de las cuales, previo al día de los hechos, no se tuvo un acercamiento con rectoría para hacer algún tipo de planteamiento, y debido a esto, se desconocía lo que estaban planteando

Una vez que recibimos las peticiones de este grupo de estudiantes: 1- Se buscó el diálogo para llegar a acuerdos, sin embargo, esto no se logró de manera satisfactoria debido a que los jóvenes querían que estuviera presente una comisión de la Secretaría de Educación del Estado de Durango para establecer una mesa de diálogo. 2- Una vez que llegó la comisión de la Secretaría de Educación del Estado de Durango se escucharon las peticiones de los alumnos, donde se buscó nuevamente el diálogo, desafortunadamente no se logró ningún acuerdo, dado que los jóvenes buscan mantener la postura de bloquear el acceso a las instalaciones de la Universidad. Por lo cual, me veo en la necesidad de realizar este comunicado para decirle a los estudiantes que su educación es prioridad, en lo personal, siempre serán escuchados y atendidos.

Reitero que las puertas de rectoría siempre estarán abiertas para cualquier asunto personal o de grupo, sin embargo, es necesario que se haga de la manera conducente para no afectar al resto de los estudiantes que si manifiestan el interés de asistir a clases de forma regular, privilegiando el derecho a la educación ya que la Institución está por encima de cualquier interés político .

Se estará atendiendo a los alumnos por medio de los grupos de Whatsapp, se les estará dando las indicaciones y el personal de la institución estará cumpliendo su responsabilidad correspondiente, termina diciendo el documento oficial expedido por el plantel educativo.