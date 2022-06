En Lerdo no se contempla bono de marcha

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“Los panistas no estamos de acuerdo con esa figura del bono de marcha, pero además en Lerdo no se contempla y ni se va a proponer”, declaró Ángel Luna Puente regidor del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, explicó que hay dos circunstancias, "la primera es que en Lerdo desde hace varias administraciones atrás hay un reglamento de ahorro para los miembros del Cabildo y en donde, quien quiera se le hace un descuento a su sueldo de hasta el 5% a cada integrante, mientras que el Ayuntamiento proporciona el mismo porcentaje y lo puede disponer al final de la administración esto es para el 31 de agosto de este año", dijo.

Pero, "si algún edil no quiere tener ese ahorro, no hay problema, no se hace esa erogación del Ayuntamiento, aunque agregó que gran parte de los regidores han dispuesto con anticipación de ese ahorro y han desistido de seguir ahorrando".

Aclaró que el porcentaje para el ahorro no es un gasto adicional, sino que se encuentra previsto desde el primer mes de la administración en el reglamento municipal, de ahí que no implica una erogación extraordinaria, ya que se trata de un ahorro que mes con mes se va acumulando, en el que, reiteró, la mitad la pone el servidor público y la otra mitad el Ayuntamiento, pero recalcó que ya está reglamentado y establecido, a fin de evitar una hacer una corrección extraordinaria en el presupuesto de egresos que pudiera derivar a un bono de marcha el cual recalcó que no está contemplado en Lerdo.

Pero también es cierto, en el presupuesto de 2022, en una decisión algo polémica, se presupuestó por parte del Ayuntamiento las posibles indemnizaciones que sufrirán algunos funcionarios públicos, los que no son de elección popular sino de confianza.

"Se cuenta con una partida para que en caso de que hubiera movimientos al cambio de la administración, para que hubiera la suficiencia presupuestal para realizar las indemnizaciones y no se tuviera que pasar por lo que se ha pasado anteriormente en Lerdo y que tanto ha afectado las finanzas públicas".

Luna Puente recalcó que en Lerdo no está contemplado ni se propondrá el llamado bono de marcha, sino que, lo que se contempló desde hace varias administraciones atrás, precisamente para evitar esa clase de situaciones, es que se hiciera un ahorro en donde el propio regidor aporta hasta el 5% mientras que el Ayuntamiento aporta el mismo porcentaje, a fin de evitar sobresaltos presupuestales al final de la administración.

Además recordó que cuando se entra a la administración pública municipal, como servidor público debe considerar que hay un término constitucional y lo más probable es que no vaya a continuar en el mismo cargo, concluyó.