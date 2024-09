Gómez Palacio, Dgo (OEM).- El área de Atención a la Mujer en el Centro de Salud Isauro Venzor, dio a conocer que en lo que va del año 2024 se han atendido dos casos de aborto como resultado de violación, en lo que respecta a la autoridad sanitaria continúa reforzando las campañas de información sobre este procedimiento a la que tienen derecho todas las mujeres.

Erick Soto, coordinador de Atención a la Mujer en el Centro de Salud Isauro Venzor, señaló que lamentablemente en todo lo que tiene que ver con la violencia va implícita la violencia psicológica.

En lo que va del 2024 en Gómez Palacio se han atendido dos casos de aborto./ Foto: Cuartoscuro

Cuestionado al respecto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dijo que “hay un protocolo a seguir, a cierto tiempo y con ciertos criterios, si se puede, la persona incluso lo puede solicitar y se aborda el tema aprobando las normas que se tienen, nosotros aquí en un primer nivel no lo hacemos, estamos en un Centro de Salud pero lo canalizamos a segundo nivel de un hospital ya sea en Gómez Palacio o en Durango y esto lo cubre la Secretaría de Salud y se lleva el proceso de la interrupción”, expuso.





Dijo que no son muchos casos, son pocos, “hacemos la canalización para lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, si damos la información de lo que se necesita, de lo que tiene que llevar porque hay que llevar ciertos estudios, hay que cumplir con ciertos parámetros, no puedo decir ya no quiero este embarazo y lo dejo, hay que cumplir con ciertos parámetros médicos”, expuso.

Tema del aborto no se va a desechar, ni irá a la congeladora: Marisol Carrillo/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Por medio de abuso sexual se hace la referencia se hace el proceso, incluso un proceso con acompañamiento, hay un terapeuta con ellos, hay un acompañamiento para que el proceso salga bien desde física y emocionalmente; que hemos canalizado yo creo que unos dos casos en el año”, sostuvo.

EN CUANTO A LAS ATENCIONES POR VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Coincidió en que las atenciones en este tema de incrementaron posterior a la pandemia por el Covid-19 en un 20 o 30%.

“La estructura del protocolo es que toda la atención de médicos se tiene que hacer una herramienta de detección de violencia, después de la consulta médica se canalizan a nosotros, nos llegan desde gentes de la comunidad, personas que ya habían venido, desde el área privada, aquí nosotros cada cierto tiempo damos pláticas en escuelas”, señaló.