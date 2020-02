En mal estado, rúa Amaro-Cieneguilla

FRANCISCO ZARCO, Poanas, Dgo. (OEM).- Un grupo de ciudadanos originario de esta comunidad, la cual se encuentra en la zona limítrofe del municipio de Poanas, colindando con el municipio de Guadalupe Victoria, señaló que si en próximos días no se inicia con la rehabilitación de la carretera que une ambos municipios, tomarán la decisión de cerrar el paso a todo tipo de vehículos.

Comentaron que tienen años esperando que las autoridades de todos los niveles los atiendan, recordando que desde la administración municipal de Gerardo Gutiérrez Cervantes, durante los tres años le estuvieron pidiendo que interviniera para tener una carretera mínimo transitable, no obteniendo ninguna respuesta, “sí nos enteramos que gestionó y buscó mucho el apoyo del estado pero nunca se le escuchó, hoy estamos pidiendo al presidente municipal Luis Valdez Valenciano que continúen con la búsqueda de esta importante obra, pero también hemos encontrado oídos sordos al grave problema”, dijeron.

Recordaron ante esta corresponsalía los habitantes de Francisco Zarco muy molestos, que en una vista que tuviera el gobernador José Rosas Aispuro Torres, a Guadalupe Victoria, anunció la reparación total de esta carretera, esto sucedió a mediados del año 2018, ya estamos en el mes de febrero del 2020 y la obra anunciada no llega, tenido que transitar con enfermos, cosechas y mercancías por una pésima carretera que nos ha costado vidas y miles de pesos en pérdidas, y las autoridades no se dan por enteradas, de ahí que hemos tomado la decisión que si no nos atienden, el pueblo organizado cerrará la carretera al paso vehicular, “sabemos que vamos a causar daño a terceras personas, los trabajadores de las maquilas, los tráiler que pasan por aquí, cientos de vehículos de profesionistas o comerciantes, pero al parecer la única forma de ser escuchados en este país es haciendo cosas malas, por la fuerza, y si tenemos que llegar a ese grado, lo vamos hacer”, aseguraron.

DECIDIDOS

