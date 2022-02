En Movimiento Ciudadano le apostamos a liderazgos locales: Carlos León

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“En Movimiento Ciudadano le apostamos a liderazgos locales, que tengan algo que ofrecer, que sean capaz de armar el proyecto antes de las personas y no quiero tener un vago de alcalde que gane, pero que no sepa hacer nada y que ya no me permita ganar después, prefiero tener un regidor combativo y que cambie el sistema político”, declaró Carlos León García Delegado nacional de Movimiento Ciudadano.

Dijo, “Estamos construyendo el proyecto de Movimiento Ciudadano (MC), es por ello que realizo visitas para animar e invitar a la gente para que participe, porque urge la construcción una opción distinta a la de Morena que no es más que el PRIAN”.

En entrevista, arremetió contra el PRI y el PAN a quienes los señaló como una gran decepción, pues recordó que Acción Nacional surgió para ser una opción al Revolucionario Institucional y fueron por décadas adversarios y hoy están juntos para seguir en el poder.

Agregó, “Si todos los partidos políticos se preocuparan en tener buenos perfiles para los cargos de diputados, alcaldías, regidores, el país estaría distinto, pero lamentablemente hay una decepción total en la clase política de personas incapaces que están tomando las decisiones y que llegaron por “chiripa”, sin capacidad y sin responder a las exigencias de la gente, sólo responden a lo que ocupa al Presidente –al referirse a Andrés Manuel López Obrador-, o gobierno en turno”.

Con base a lo anterior, afirmó que no menos el 50% son para ciudadanas y ciudadanos, es decir, no es la dinámica de MC que sean afiliados, que incluso hasta el 100 % puedan ser invitados.

Se le cuestionó que eso mismo hizo Morena en su momento y aglutinó a mucha gente, pero dijo, “No, porque en Morena al final llegaron un montón y nosotros en MC estamos buscando quien quiera poner su prestigio, dar la cara y hacer su esfuerzo, porque nosotros no tenemos un Andrés Manuel o gobiernos que pongan al servicio sus estructuras de un proyecto político”.

Comentó que MC cada vez consolida más para que sea un vehículo para que la gente participe y en la medida de que la gente se anime, en esa medida vamos a ser más competitivos, pues hoy nos estamos consolidando como una opción del futuro y la prueba es que se gobierna dos de los Estados más pujantes del país, Nuevo León y Jalisco.

El reto es lograr formar las mejores planillas para la gubernatura y las alcaldías, con gente capaz y bien preparada, pues en la actualidad, la gente no se siente representada.

Al preguntarle, cómo van a cubrir todos los espacios?, pues en Morena en su momento aglutinaron de todos lados, por lo que molesto contestó, “Nomas yo quiero decirles que no me comparen con Morena, pues ellos surgieron de un liderazgo que se cree el mesías, el salvador, pero no tiene ni idea de cómo gobernar este país, pues tiene ideas del pasado y que me recuerda tanto a lo peor del PRI de lo cual yo siempre he estado en contra”.

Para concluir, León García dijo que MC le apuesta a los liderazgos locales, que tengan algo que ofrecer, con proyecto y que sean capaz de armar el proyecto antes de las personas y no quiero tener un vago de alcalde y que gane, pero que no sepa hacer nada y que ya no me permita ganar después.