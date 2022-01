En Pánuco de Coronado adultos mayores sin vacuna por falta de recursos para trasladarse a otro municipio

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –Muchos adultos mayores principalmente de las comunidades de este municipio, no tuvieron la oportunidad de acudir a Guadalupe Victoria para recibir la vacuna de refuerzo contra la Covid-19, esto por la situación económica y su situación de salud.

En entrevista para El Sol de Durango, el alcalde Mauricio Gándara González, reconoció que fuero muchas familias las que se comunicaron a la Presidencia Municipal, o de manera personal, para externarle su molestia porque el Gobierno Federal decidió convocar a los adultos mayores al vecino municipio a recibir vacuna de refuerzo.

En entrevista para El Sol de Durango, el alcalde Mauricio Gándara González, reconoció que fuero muchas familias las que se comunicaron a la Presidencia Municipal, o de manera personal, para externarle su molestia porque el Gobierno Federal decidió convocar a los adultos mayores al vecino municipio a recibir vacuna de refuerzo.

Comento el primer edil, que la gran mayoría de las llamadas y comentarios de las familias, es que no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacer un gasto como el viajar a Guadalupe Victoria, y en muchos de los casos son adultos mayores que no pueden salir de sus domicilios, a los cuales en las dos vacunas anteriores los Servidores de la Nación acudieron hasta su domicilio o a los vehículos donde se encontraban , hoy el trasladarlos a Guadalupe Victoria les resulta imposible, dijo.

Lamento el presidente municipal que, el Gobierno Federal no hubiera cambiado su estrategia, ya que en repetidas ocasiones se les pidió que reconsiderarán el mandar a este sector de la población a Guadalupe Victoria, pidiendo que hicieran la jornada de vacunación un solo día en la cabecera Francisco I. Madero, no recibiendo una respuesta positiva, y hoy muchos adultos mayores no pudieron acudir a recibir la vacuna del refuerzo contra la Covid-19.

Concluyo mencionando Gándara González, que continuaran haciendo gestiones y la petición al gobierno federal, para se sensibilicen y puedan programar un día en la cabecera de Francisco I. Madero, o hasta unas horas, pero con esto se garantiza que estos adultos mayores que se quedaron si su refuerzo, puedan acudir a aplicarse dicha vacuna, ya que es el sector más delicado, el de mayor riego y es el que hoy se está quedando desamparado.