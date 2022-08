En peligro la funcionalidad de los municipios de Durango: Yeni Irungaray

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- La regidora de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en este municipio, Yeni Irungaray Martínez, fue la responsable de responder al tercer informe de gobierno municipal, quien puntualizó que veía en riesgo la funcionalidad de los municipios de Durango, esto debido a los constantes recortes presupuestales de la federación y por ende del estado.

En entrevista para El Sol de Durango, la regidora reiteró que efectivamente ve en un alto riesgo en el futuro la funcionalidad de los municipios, los recortes presupuestales tienen a los municipios con las manos atadas, no se pueden hacer las obras que demanda la ciudadanía.

También destacó que no se deben de seguir las practicas populistas del gobierno federal, porque se tienen cientos de familias que en lugar de ser motivadas a salir a trabajar, a producir, a generar movilidad y económica, se queda en casa esperando que llegue el dinero del gobierno federal, causando un daño enorme a la ciudadanía en general.

Comentó la concejal, que en uno momento pensó utilizar en su discurso la frase ya muy trillada de, “no les des el pescado, mejor enséñalos a pescar”, pero consideró que ha sido muy utilizada, pero al final es lo mismo, al aceptar el paternalismo se les está causando un fuerte daños a los jóvenes, a las madres de familia que ya no salen a buscar superarse, a buscar ser mejores, solo están viendo el calendario haber que día les llega dinero, y si a eso le agregamos la generación de cristal que ya está en puerta, nos espera tener municipios muy lastimados por esta mala práctica, no hay generación de economía, no hay ganas de salir a esforzarse para trabajar.

Finalmente, respecto al futuro de los ayuntamientos que están por empezar su gestión el 1 de septiembre, Yeni Irungaray Martínez consideró que están en un alto riesgo que su funcionalidad se vea minada, cada mes los recursos son menos, los insumos y enceres que se ocupan para atender al pueblo cada día más caros, "no se tiene la certeza de que lo programado se pueda realizar, porque llegan los recortes y lo planeado ya no fue posible, y eso le quita total funcionalidad a los municipios de todo el estado y país, puntualizó.