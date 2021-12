En Peñón Blanco entregarán más de 300 cenas navideñas

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Con el apoyo ciudadano será posible entregar más de 300 cenas navideñas el día 31 de diciembre a los hogares más vulnerables del municipio de Peñón Blanco, Durango.

Así lo dio a conocer Verónica Ochoa Sánchez, presidenta honoraria del DIF Municipal, quien explicó durante el programa Grilla Llanera que la rifa de un vehículo nuevo por parte del DIF, es con la intención de tener los recursos necesarios para poder realizar estas actividades, reconociendo que la pobreza extrema existe en Peñón Blanco, y durante la noche de año nuevo hay familias que no tienen que comer.

También relató algunas de las experiencias que ha vivió en años anteriores cuando en pleno 31 de diciembre por la tarde-noche realizan un recorrido por todo el municipio y la cabecera, para entregar cenas, en esos momentos se encuentran con historias de personas que han comido tortillas calientes con sal, otras solo frijoles, y llegar a llevarles una cena les alegra la noche, "mínimo tuvieron para comer esa noche, y eso es gracias al apoyo de la comunidad en general que se une en las actividades del DIF", dijo Ochoa Sánchez.

Acompañada del alcalde Naúm Amaya, también destacó que son varios los adultos mayores abandonados, "ellos no tienen a nadie, porque ya no tienen familias o porque se olvidaron de ellos, y es ahí donde llega también la mano del DIF, a ellos a diario se les lleva que comer caliente, y la noche de año nuevo se les lleva una cena, para hacerlos sentir que a pesar de lo que han vivido, no están solos", destacó.

Finalmente dijo que se realizará la rifa de un automóvil nuevo para obtener más recursos, ya que las necesidades de la población vulnerable son muchas, y el dinero que tiene el DIF o la misma administración municipal, es mínimo, de ahí que se recurre a la buena voluntad de la ciudadanía, "que colaboren con las actividades y con ello se logran alcanzar estas metas, llevar sonrisas a nos niños y alimento caliente a las familias más pobres de los pobres", puntualizó.