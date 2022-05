VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM).- El pasado 5 de mayo, la candidata a cuarta regidora de la alianza "Juntos Hacemos Historia", Lorena Flores Salomón, quien estaba propuesta por el Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), un escrito de renuncia a esa regiduría, y a las pocas horas hizo pública su adhesión a la campaña de la alianza "Va por Durango" en apoyo a la candidata Araceli Aispuro.

Al ser abordada la también dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de Poanas, señaló que como líder y persona se debe a su gente, y antes que simpatizante de cualquier partido político, "soy militante de una organización que busca la mejora y el bienestar para sus agremiados", dijo.

Al estar reunidos con los integrantes de la UNTA en la comunidad de Narciso Mendoza de este municipio, la dirigente Lorena Flores, dio a conocer los motivos de su renuncia a la cuarta regiduría de la alianza de Morena, Partido Verde, RSP y PT, ahí dijo que había aceptado ser propietaria de la cuarta regiduría por parte del PT, donde su padre fue miembro activo por muchos años a nivel municipal, y el estatal nunca la reconocieron a ella, hasta hace dos días supieron quién era Petra Lorena Flores Salomón, considerando como un insulto a su persona, porque desde un principio se le desconoció como parte de la planilla de dicha alianza.

En Poanas renuncia la cuarta candidata a regidora del PT, se suma a "Va por Durango" / Foto: cortesía | Araceli Aispuro

Apuntó que en su momento le hizo la aclaración al candidato de la alianza "Juntos Hacemos Historia", donde ella escuchó varias veces que como persona no aportaba nada de votos a esa alianza, expresándoles que si así lo consideraban renunciaba, pero no se lo permitían, hasta que ella misma consideró que no era cómodo estar donde no se sentía a gusto, de ahí que decidió irse a un equipo político donde se le valorara y fuera útil, y este lugar lo encontró con la maestra Araceli Aispuro de la alianza "Va por Durango".