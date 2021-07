En Vicente Guerrero se tiene un 50% de tierras sembradas de frijol

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –De las 13 o 14 mil hectáreas que se siembran de frijol en este municipio, hasta el cierre de este mes de julio del 2021, se tenían cuando muchas sembradas un 50 por ciento, el resto la lluvia y la falta de semilla han sido el principal factor para que no se puedan sembrar hasta el momento.

Lo anterior lo informo para este matutino el director de desarrollo rural municipal, Raúl Chavarría, quien al ser entrevistado comento que la mucha agua no ha permitido a los campesinos salir a trabajar sus tierras, pero también la falta de semilla, ya que muchos de los productores estaban con la esperanza que el gobierno les ayudara con los programas que anunciara el propio secretario de Agricultura del gobierno federal (SADER), pero hasta la fecha no han recibido un apoyo verdadero y eso tiene a la gente del campo sin semilla para la siembra.

Reconoció que la SEGALMEX les ofreció el programa de kilo por kilo, pero solo en semilla de frijol negro, misma que en este momento ya no tienen caso sembrar, los tiempos para ese tipo de frijol ya pasaron y seria tirar el grano para no levantar nada, ahorita se ocupa de la semilla de frijol pinto saltillo, pero de esa no se dice nada, y quien ha logrado conseguir ha sido por sus propios medios, con préstamos económicos y pagando altos réditos o con arreglos con los empresarios que tienen la semilla, pero del gobierno no han encontrado un apoyo que los venga a sacar del problema.

Mencionó el director de desarrollo rural, que la mayoría de los agricultores de temporal, tienen como plazo máximo y con alto riesgo de sembrar, hasta el próximo día 15 de agosto, si para esa fecha no se ha logrado tener semilla o frijol apto para la siembra, esperan que el gobierno del Estado los puada ayudar con semilla de avena, esto para aprovechar la humedad y que se pueda sembrar algo de forraje, porque ya después del 15 de agosto es demasiado riesgo la siembra de frijol casi nadie siembra después de esas fechas, dijo.