Entrega alcalde apoyo a comunidades afectadas por lluvias en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, DGO. (OEM) .- El alcalde Gerardo Galaviz realizó un recorrido por las comunidades afectadas tras las lluvias y entregó apoyos a las familias que resintieron daños.

Acompañado por Lorely Terrazas Vargas, presidenta del sistema municipal DIF, así como de la regidoras Gladys Moreno y Zaira Quiñones, la Coordinación Municipal de Protección Civil, Policía Estatal, Municipal y de un equipo de trabajo de la Administración, acudió a las localidades Esfuerzos Unidos , Nuevo Porvenir y Guatimape, para entregar apoyos alimentarios, cobijas, kits de limpieza, colchonetas, ropa nueva y suplemento alimenticio para adultos mayores y niños, además de hule negro provisional para los hogares afectados para que los habitantes puedan reconstruir el techo con lámina.

En entrevista, el alcalde detalló que las inundaciones que se presentaron en algunas de nuestras comunidades, una de las más afectadas Esfuerzos Unidos, los caminos estaban totalmente inundados y parecían arroyo, "afortunadamente y batallando ya se pudo traer los apoyos a la gente también visitamos Nuevo Porvenir y Guatimape para en estos días iremos a Guillermo Prieto, Cartagena, Libertadores del Llano, Melchor Ocampo, El Molino San José de morillitos, esas son las comunidades que están afectadas con las recientes lluvias pues dejaron afectaciones, daños materiales, sobre todo algunas bardas de adobe que están mojadas y casas que están a punto de derrumbarse, puentes caídos y bueno techos remojados los caminos totalmente destruidos, las calles, pero bueno todo, todo topa en lo material,afortunadamente no te no tenemos pérdidas de vidas humanas, ni lesionados hasta el momento, por las familias afectadas ya no están incomunicados, puntualizó.

Para finalizar dijo que "estamos reconstruyendo una parte El molino Pues todavía está parcialmente incomunicado porque tenemos que construir el puente nuevamente y por ejemplo en Libertadores del Llano pues tuvimos que romperla la carretera para que pudiera salir el agua las presas, pedimos a la ciudadanía ml las visite no se meta a los arroyos es peligroso ".