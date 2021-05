Envío de remesas del extranjero es muestra del fracaso de la "4T": Ismael Hernández

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El aumento en los envíos de remesas del extranjero a México es una muestra clara del fracaso del gobierno de la República, es un fracaso de la cuarta transformación porque el que más mexicanos tengan que salir a trabajar al extranjero es una derrota del Estado mexicano, mencionó el diputado federal y presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en México, Ismael Hernández Deras

También recordó que en años anteriores el campo iba en franco crecimiento, "cada año se tenían mayores producciones, llegando a tener una producción casi como el petróleo, al turismo e incluso a las remesas, hoy el gobierno de la republica presume como si fuera un logro que han aumentado las remesas del extranjero a México, cuando no es un logro, es la muestra clara del fracaso del Estado mexicano, que más compatriotas busquen trabajar en el extranjero, quiere decir que no hay mejor manera de vida en nuestro país", recalcó.

El líder cenecista en México señaló porque sería un grave error votar por Morena el próximo 06 de junio, al agregar que, si un padre de familia vota este 06 de junio por Morena, se arrepentirá toda su vida, y no tendrá el valor moral de ver a sus hijos de frente, porque con ese voto estarán ayudando a que terminen de destruir las instituciones mexicanas que tanto sacrificio han costado construir en la historia de México.

Finalmente mencionó que Luly Martínez y David Ramos, no van a traicionar al pueblo que les de su voto, como los traicionó la actual diputada federal de Morena originaria de Guadalupe Victoria, porque ella desde el Congreso de la Unión voto a favor de la reducción de presupuestos al campo, a las medicinas y a los recursos extraordinarios que eran para ayudar a las familias más necesitadas, ella con su voto en contra, traicionó a quien le dio la oportunidad y compro la mentira de un cambio verdadero, "hoy Luly Martínez y David Ramos no los van a traicionar, porque ellos son de aquí, y no se van a ir, van a seguir viviendo con su gente, van a ir a los congresos a pelear por mayores presupuesto, que regrese la medicina y los apoyos al campo que tanto lo necesitan las familias de México y Durango", concluyó.