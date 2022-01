Escuela Lázaro Cárdenas pide a la SEED envíen maestros faltantes

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Los padres de familia de los grupos de 3 A y 4 A de la Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas exigen respuesta a la Secretaría de Educación Pública en cuanto al tema de la falta de maestros.

Al acudir a la corresponsalía del Sol de Durango, manifestaron que desde el inicio de ciclo se ha batallado para que los manden en tiempo y forma viéndose afectados los alumnos ya que se pierde la continuidad en los aprendizajes.

Se ha hecho el trámite correspondiente con las autoridades e incluso se ha externado la preocupación directamente con el supervisor de la zona, sin embargo, la respuesta de Secretaría es siempre la misma, que no tienen el personal administrativo suficiente para que se agilice el trámite que se tiene que realizar en esta dependencia y se designen los maestros.

Comentan que en enero tienen una semana extra de vacaciones, por lo tanto, no atienden las demandas. Desde ahí se ve reflejado que no les interesan nuestros hijos ya que mientras ellos toman más vacaciones los alumnos se atrasan y eso no les interesa, destacaron las quejosas.