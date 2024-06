Esperan campesinos buena temporada de lluvias para iniciar ciclo de siembra

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- En este municipio, esperan campesinos la presencia de lluvias y apoyo con semilla para iniciar con los trabajos de siembra de temporal; entrevistados por El Sol de Durango así lo manifestaron campesinos de diferentes sectores del municipio.

Así mismo, los entrevistados entre ellos Manuel Corral y José Villanueva manifestaron que están con la esperanza de que durante este año las instancias de gobierno agilicen la entrega de apoyos de semilla pues para ellos arrancar los trabajos a tiempo significa aprovechar las oportunidades que le brinda la madre naturaleza

Imagen ilustrativa / Algunos productores del municipio que cuentan con parcelas de riego iniciaron ya la siembra de maíz / Foto: Cuartoscuro.com

Al cuestionar a los entrevistados sobre el porqué se esperan a que el gobierno le proporcione la semilla para la siembra siendo que antes año tras año cada productor guardaba la semilla para el ciclo entrante dijeron “Mire si bien es cierto en años pasados, aun podíamos guardar la semilla para sembrar el año entrante pero hoy con los constantes aumentos en los combustibles, insumos agrícolas y refacciones sumado al precio irrisorio al que nos compran un nuestro producto nos ha orillado a vender toda la producción para cubrir nuestras deudas y como consecuencia nos orilla a estar esperanzados a que el gobierno nos apoye”.





Siendo el municipio netamente rural donde las actividades principales son la agricultura, fruticultura y ganadera dijeron los entrevistados que al no existir en el municipio las fuentes de empleo que demandan los habitantes del municipio al vivir en la zona rural no les queda de otra el luchar para buscar el sustento familiar pues no tienen una alternativa más con la cual puedan sobrevivir sus familias.

Cabe mencionar que algunos productores del municipio que cuentan con parcelas de riego iniciaron ya la siembra de maíz pues afirman que aunque sale poco más caro el humedecer la tierra para sembrar ganan tiempo para cuanto exista la presencia de lluvias poder meterse de lleno para realizar la siembra de otros cultivos.