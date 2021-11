Estaré en la boleta de la próxima elección: Leticia Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “De que voy a estar en la boleta en la próxima elección a la gubernatura del Estado de Durango, estaré, siempre y cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) decida que sea mujer la candidata”, afirmó la dos veces alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale.

Sin embargo, aclaró que está esperando los tiempos, aunque agregó, “En su momento salí hacer del conocimiento a la ciudadanía de que aspiro a ser candidata a la gubernatura, pero también estoy en espera de que el INE determine la equidad de género para el Estado de Durango”.

Cabe mencionar que la también ex senadora por Durango, Leticia Herrera, sostuvo una reunión-desayuno en un restaurante de la ciudad con sus amigos, que también son su equipo y su primer círculo, a fin de platicar y ponerse de acuerdo sobre la situación que prevalece, cerrando filas, pues dijo, “Hay que estar preparados para lo que se venga”.

Reiteró, “Estoy esperando los tiempos y ver si en Durango toca mujer u hombre, y estar preparados, porque yo tengo la intención y me apasiona y quiero la gubernatura de Durango”.

Se le cuestionó si va por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respondió, “Aún no lo sé, pero siempre he sido priista y que bueno que así fuera, porque yo quisiera que fuera por mi partido, pero a veces no sé si se puedan dar las cosas, pero si se dan, que bueno y si no se dan , pues en política sucede que en el último momento ‘del plato a la boca se cae la sopa’ y a veces no lo toman en cuenta a uno a pesar de su trayectoria, pues debo decirles que yo he estado invicta donde he aparecido en las boletas electorales”.

Asimismo agregó, “Ojala el partido ahora no se equivoque, y si el partido no se equivoca, esperamos que todo se dé como debe de ser”, abundó al decir, “Todos queremos que yo siga siendo priista, hasta yo misma, pero a veces no se puede”.

Se le cuestionó si tiene pensado optar por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y respondió, “No sé, sinceramente no sé, pero tengo invitaciones de otros partidos y con todo respeto y cariño que me merecen sus dirigentes en el Estado, no he tenido acercamiento ni platicas con ellos, yo no los he ido a buscar a ellos, ya que yo me he estado movimiento a nivel nacional”.

Sobre los señalamientos que se le adjudican a Marko Cortés dirigente nacional del PAN, donde señala que Durango se perderá, Leticia Herrera dijo, “Yo no creo que el dirigente de Acción Nacional haya dicho eso, para mí, seguramente fue alguien que quiso hacer ruido en el tema, porque saben bien que no estamos para perder y si hay coalición mucho menos, pero nada está dicho en política, ahorita es una cosa y mañana es otra y el mero día, también, porque les repito, ‘del plato a la boca se cae la sopa’ y yo ya lo viví, pero voy a seguir trabajando voy a seguir visitando a nuestras amigas en el Estado, así lo haré a partir de este día”.

Para finalizar, Leticia Herrera reiteró que va a estar en la boleta, siempre y cuando se decida en cuanto a la equidad de género que se mujer la candidata en el Estado de Durango, mientras estaré saliendo a pedirle el apoyo a la gente, a preguntarle quién quiere que sea su gobernadora o gobernador y eso es lo que vamos estar haciendo, de ahí que estaré visitando a varios municipios del Estado y apoyando a la gente que menos tiene.