Este jueves inicia veda electoral por Consulta Popular en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-A partir del jueves 15 de julio y hasta el domingo 01 de agosto se tendrá una veda electoral por la Consulta Popular que se llevará a cabo a nivel nacional contra ex funcionarios de la administración pública de todos los niveles que con sus decisiones pudieran haber afectado a los ciudadanos.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el distrito 02 Durango, Salvador Ovalle Hernández, señaló que durante ese tiempo no se podrá difundir propaganda gubernamental de los tres niveles, de lo contrario habrá sanciones económicas que puede ser tanto para él funcionario o el medio de comunicación, esta veda electoral para la consulta popular que será el domingo 01 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Señaló que se instalarán 202 mesas receptoras distribuidas en el distrito 02 Durango que abarca 10 municipios, las cuales se definió por parte de la Junta Distrital Ejecutiva con base a un estudio cartográfico y de número de electores que son más de 330 mil en este distrito, donde incluso ya fueron designados los funcionarios que van a participar en cada una de las mesas, serán 5 para cada mesa; un presidente, un secretario, un escrutador y 2 suplentes generales, siendo en total 1,010 personas que estarán en las 202 mesas.

Se van a destinar 2 mil boletas para cada mesa receptora, en Gómez Palacio serán 156 mesas, debido a que es el municipio de los 10 con mayor número de población, el resto que son 46 mesas, se instalarán en los 9 municipios restantes y se les entregarán los listados nominales.

A pregunta expresa, Ovalle Hernández dijo, “En cada boleta no vendrán nombres de ninguna personalidad, -ex presidentes de la república-, pues hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó un modelo de pregunta que es más genérico, en el sentido de, si se puede imputar responsabilidad incluso penal a actores políticos relevantes del pasado y que en dado caso, con sus decisiones hubieran afectado a víctimas, en donde pueden venir incluidos los ex presidentes, sin embargo, no vendrá redactado de esa manera y la opción será ‘Si o No’, nada más”.

Ovalle Hernández comentó que la consulta nacional popular se tiene previsto iniciar a partir de las 08:00 de la mañana y concluir a las 18:00 horas, el próximo 1 de agosto del presente año.