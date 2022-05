Esteban Villegas visita las comunidades de Ignacio Allende y Antonio Amaro

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -En su reciente gira por el municipio, Esteban Villegas, visitó las comunidades de Ignacio Allende y Antonio Amaro, esto antes del arranque formal de campaña en la cabecera municipal.

El candidato a la gubernatura del estado de Durango detalló que en política actual el amigo que tiene y apoya con todo lo necesario para que sea el próximo presidente municipal, es David Ramos Zepeda.

Dijo que le gustaría ser muy claro en ciertos rumores que han surgido en este proceso electoral, específicamente con la contienda por la presidencia municipal en Guadalupe Victoria.

“Porque luego ahí andan diciendo, no, Esteban es mi “amigo”… no, no, no. El único amigo que yo tengo y que voy a apoyar para que sea presidente Municipal se llama David Ramos”.

“Aquellos que se fueron, que comieron del PRI, que hicieron que su partido creciera por el recurso del PRI y que ahora están compitiendo en frente y nos quieren lastimar, que ni regresen cuando ganemos la elección”, dijo Esteban Villegas.

En las reuniones que realizo el abanderado de "Va por Durango", con estructuras de los partidos de la alianza PRI, PAN y PRD, Esteban Villegas, pronunció sus propuestas de campaña y presentó la “Tarjeta Madre”, esta para el beneficio de los habitantes de Guadalupe Victoria.

Finalizó Esteban Villegas, haciendo un llamado a la ciudadanía que no se confunda ante rumores, dejando en claro que el único candidato que tiene y tendrá todo el apoyo en Guadalupe Victoria es el de la alianza "Va por Durango", el candidato que es apoyando por el PRI, PAN y PRD, David Ramos Zepeda.