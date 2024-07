Gómez Palacio, Durango (OEM).- Ma Isabel Macías Sifuentes, coordinadora de protección Civil de Lerdo, Durango, recomendó a la población a no confiarse e introducirse a la zona donde se forman los esteros de agua en el cauce del Río Nazas; “están peligrosos y se corre un alto riesgo”.

En contexto, aunque ya no hay corriente de agua por el Río Nazas la funcionaria aclaró que pese a esta situación “los esteros que quedan están muy profundos algunos hasta de diez metros, por ejemplo en esa parte en lo que es la represa de San Fernando en Villa Juárez ahí había una criba, la profundidad todavía está considerable, hay mucha agua estancada, recordemos que apenas tenemos unos días que no está corriendo el agua”, añadió.

Esteros de agua en el Río Nazas pueden ser peligrosos y de alto riesgo / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Precisó que no porque no haya corriente sea menos peligroso, “al contrario, es cuando a nosotros se nos vuelve un poco más peligroso porque la gente se confía y es cuando se introduce la gente confiándose en que no hay corriente pero desconocen que la profundidad que pueden tener los esteros; la recomendación es la misma que no se introduzcan al Río”.

Aunque no se han precisado las causas de la muerte de una persona que fue encontrada en estado de putrefacción en las inmediaciones de las Piedras en uno de los parajes de Villa Juárez, destacó que en lo que va de este Ciclo Agrícola van cuatro personas fallecidas.

“A nosotros nos reportaron que había un cuerpo en lo que es Las Piedras, lo que es a unos 500 metros de San Fernando, al llegar al lugar nos percatamos de que se trataba de una persona del sexo masculino en estado avanzado de descomposición”, añadió.