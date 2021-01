Estoy a la orden de lo que mi partido decida: Adrián Chaparro Gándara

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- "Estoy a la orden de lo que mi partido decida, estoy disponible, listo para lo que se venga", manifestó Adrián Chaparro Gándara, presidente municipal de Pueblo Nuevo y único alcalde priista en el distrito local seis al que pertenece.

Entrevistado en el marco del proceso electoral distrital que se vive en el estado de Durango, el edil reiteró que trabaja de manera intensa al frente de la administración municipal, donde mínimo ha visitado en tres ocasiones cada una de las localidades de un municipio enclavado en lo alto de la Sierra Madre Occidental duranguense.

Con 30 años de edad y una trayectoria recorrida en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario electo en votación abierta, a la que califica como histórica por la nutrida participación, Adrián reiteró que como militante está a la orden de su partido.

Califica como importante la alianza entre el PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como una acción para hacer un contrapeso, "no puede haber un gobierno con una sola fuerza política", refiriéndose al Gobierno federal que tiene una mayoría con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Agregó que está disponible, "listo para lo que se venga, para lo que podamos aportar, sumar, soy joven con mucha disposición", dijo el entrevistado, quien además reconoció que las circunstancias y momentos son para aprovecharse y en este momento es el único presidente municipal que tiene el PRI en el distrito 06 que integran los municipios Pueblo Nuevo, cabecera distrital, San Dimas y Canatlán.

"Grandes liderazgos de San Dimas y de Canatlán me han pedido que encabece, he recibido muchas muestras de apoyo, me han pedido que sea el abanderado priista ( en el Sexto Distrito), valoro esas muestras de apoyo y le digo que estoy listo para lo que el partido ( PRI) decida", finalizó Chaparro Gándara.