Estoy listo para el 2021: Fernando Díaz

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Estoy listo para el ( año) 2021, para lo que el Partido ( Acción Nacional) decida, dice Fernando Díaz Castro, ex – candidato a la diputación local por el Séptimo Distrito el año 20126.

Empresario y funcionario Público, el político santiaguero reafirma su deseo de contender en el próximo proceso electoral, respaldado en el quehacer gestor y de presencia permanente que ha mantenido durante años y que le permite conocer la situación que se guarda en los municipios que conforman el citado distrito electoral, que tiene su sede en Santiago Papasquiaro.

Responde que sabe de las aspiraciones de Joel Corral Alcántar y de José Ángel García Barraza, a quienes califica como excelentes personas y con quienes lleva una buena amistad.

Tocará a quienes deciden el buscar la mejor opción de triunfo y uno de los parámetros es una medición entre el electorado, entre la ciudadanía, que al final es la que decide y define al ganador.

Con cuarenta y cinco años de edad, abogado y Contador Público, el entrevistado recuerda que en la contienda en la que participó logró quince mil votos, que si bien no le permitieron ganar sí le permite conocer qué deberá hacerse para lograrlo.

Tengo amigos en Acción Nacional, en el Revolucionario Institucional, en Morena, lo cual siempre será una buena condición, tengo una buena relación, de respeto, con el panismo santiaguero, reflexiona quien además es Presidente del Consejo Municipal Ciudadano en Santiago Papasquiaro.

No vivo de la política y el no ser representante popular no me ha impedido gestionar y apoyar con veinte mil juguetes cada día seis de enero, manteniendo una tradición iniciada por mi padre Lorenzo Díaz Campos, una acción que se sigue haciendo en su memoria por mi madre, mis hermanos y toda la familia, destaca.