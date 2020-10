Estudiantes pasan dificultades por falta de luz en Coneto de Comonfort

LAJAS, Coneto de Comonfort, DGO.(OEM).- Dos días sin servicio eléctrico, niños y jóvenes sin poder estudiar y falta de servicios básicos por falta de la electricidad en la comunidad San Francisco Javier de Lajas, municipio de Coneto de Comonfort.

Dos días sin el servicio eléctrico en una parte del poblado, en otras tienen más tiempo, con el grave problema de que los refrigeradores no conservan los alimentos, el molino el cual es de uso de la mayoría de los habitantes para el mixtamal no funciona y no hay agua potable por la falta de energía.

Otra grave afectación es que por falta del servicio eléctrico no funciona la antena del internet para que los niños realicen sus tareas, agrega Arnoldo Batres

"Buenas tardes profe no he podido enviarle las tareas porque no tengo luz desde martes y ahorita cargue poquito mi celular en la camioneta", se lee en un mensaje enviado por un alumno de la escuela Telesecundaria Agustín Ruiz Soto de dicha localidad.

Son afectados en sus estudios ochenta alumnos de la escuela primaria, cincuenta y tres de la telesecundaria y veintinueve del preescolar.

EntrevistadoEs necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantenga el servicio permanente, de lo contrario la educación que se imparte vía internet afectará en el aprovechamiento de los alumnos, señaló un maestro del lugar.