Estudios favorecen a la alianza "Juntos Hacemos Historia": Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Todos los estudios que hemos realizado, nos ponen con mucha diferencia en la preferencia ciudadana del voto, de ahí la confianza que este cinco de junio triunfara la alianza Juntos Hacemos Historia en este municipio, así lo aseguro el candidato a la presidencia municipal, Gerardo Villarreal Solís.

Señaló Villarreal Solís, que, a pesar de tener la información de las preferencias electorales, no se están confiando ni han bajado la guardia ni un solo momento, seguimos trabajando como el primer día de la campaña, y así será en la próxima administración, no bajaremos la guardia, no bajaremos el ánimo porque nuestra vocación es de servicio a los demás, tendremos la mejor administración pública de la historia, y esa estará acompañada de la sociedad de Guadalupe Victoria, dijo Gerardo Villarreal.

Con ese mismo ánimo, estamos listos para el magno cierre de campaña que tendremos este miércoles primero junio en punto de las 6:30 de la tarde frente al templo de San Pedro, templo enclavado en el Barrio La Hacienda, donde inicio el municipio de Guadalupe Victoria, donde el próximo presidente municipal cerrará campaña, pero iniciará la nueva historia de este municipio, dijo.

En el evento estará presente Marina Vitela, mi compañera de fórmula, y quien logrará llegar a la gubernatura del estado “Juntos, Marina y Gera, habrán de traer la cuarta transformación a Guadalupe Victoria y a todo Durango, con la finalidad de rescatar al pueblo de los malos gobiernos que ha tenido”, dijo.

“Es hora de que la transformación llegué, es la hora de las comunidades, de los municipios, es la hora de Durango y de los victorenses”, detallo el candidato a la presidencia municipal.

Este 5 de junio, la población de Guadalupe Victoria tiene en sus manos la decisión de hacer historia, y con su voto lograr el cambio de gobierno, que tanto le pidieron a Gerardo Villarreal, esto en sus recorridos casa por casa, dijo al finalizar la entrevista.