Evita diputado extorsión a más de 4 mil agricultores de Los Llanos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- La intervención del diputado local David Ramos Zepeda, ante el gobernador Aispuro Torres y la fiscal Ruth Medina Alemán, evitó que se continuara con la extorción y cobros extra judiciales a más de 4 mil agricultores que se estaban viendo muy afectados en su patrimonio.

Hace aproximadamente 10 años el gobierno federal le entregó a los campesinos semilla de frijol, el encargado de la entrega fue Saúl Quintero, quien hizo que los agricultores en su momento firmaran pagares por 2, 3 ó 5 mil pesos según la semilla que solicitaron, dicha semilla la pagó a los proveedores el gobierno federal y es hasta ahora, 10 años después, que dicha persona vende la cartera de pagarés a un despacho de abogados quienes empiezan a realizar cobros extrajudiciales a los campesinos, quienes firmaron por 2 ó 3 mil pesos, ahora son requeridos, fuera de la ley totalmente, por hasta 40 ó 50 mil pesos cada uno, explicó el legislador local.

El pasado viernes 23 de octubre por la tarde, se reunió el diputado local David Ramos con los comisariados ejidales de la región llanera, acompañado de tres agentes del Ministerio Público que envió la fiscal general del Estado Ruth Medina, quienes explicaron a los comisariados "que corrieran la voz", que informaran a su gente que dichos pagares ya no tienen ninguna validez, y si continúan siendo amedrentados o hasta amenazados para pagar dicha deuda, acudan de inmediato a levantar la denuncia porque este es un cobro ilegal completamente extra judicial, mismo que aseguraron no lo van a permitir.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Asimismo, el legislador Ramos Zepeda señaló que hacen un cobro ilegal a más de 4 mil campesinos que hace más de 10 años recibieron semilla de frijol de un programa del gobierno federal, mismo que el gobierno pagó totalmente a los proveedores, es decir que los campesinos no tienen ningún adeudo, lo que se está haciendo es un intento de robo, y quienes por miedo a las amenazas ya pagaron, “buscaremos la manera legal de recuperar su patrimonio, ya que aseguran los comisariados ejidales que han sido amenazados, de que si no pagan serán “levantados”, para que paguen por la fuerza”, dijo.

Los agentes del Ministerio Público aseguraron que tienen instrucciones de la fiscal Ruth Medina, de actuar de manera inmediata contra las posibles amenazas de este despacho de abogados que hacen cobros ilegales, exhortando a los campesinos que no se presenten a donde son citados, y acudan de inmediato a interponer la denuncia, ya sea por hostigamiento o amenazas su fuera el caso, “pero tengan toda la tranquilidad que los pagarés que ustedes firmaron ya no tienen ninguna validad, ustedes ya no tienen ningún adeudo por este concepto de haber recibido semilla de frijol hace más de 10 años”, puntualizaron.