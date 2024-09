Gómez Palacio, Durango (OEM).- Familiares de ex trabajadores del sector educativo mantienen el paro y toma de instalaciones de las oficinas de la Subsecretaría General de Gobierno en Gómez Palacio derivado de la falta de pagos por parte de la Sección 44 del SNTE en Durango.

Víctor González, familiar de un ex empleado del sector educativo adherido a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), compartió que se trata de una prestación sindical de nombre Seguro Institucional del cual ya no están dispuestos que les prometan pagos en parcialidades.

Ex educadores toman oficinas en Gómez Palacio por falta de pagos del SNTE./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Recordó que se trata de la falta de pago desde el año 2020, “hoy por la mañana salió Efrén Estrada, secretario general de la Sección 44 del SNTE que se iba a implementar un plan de pagos para el día 05 de septiembre pero este plan de pago para nosotros ya no es creíble; planes de pago ya han sido bastantes, hicieron una presentación con bombo y platillo y le pagaron a personas del 2016, desconocemos por qué había afectados del 2016, nosotros creemos que los afectados son del 2020 para acá”, señaló.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





De acuerdo a la declaración de cada uno de los inconformes va en virtud de lo que para ellos se les ha incumplido pese a que este compromiso fue uno de los cientos de la pasada administración estatal a cargo de José Rosas Aispuro.

/ Foto: Cuartoscuro.com

“Tenemos la paciencia para estar aquí quiere un año aquí nos vamos a quedar esperando; no nos vamos a mover hasta que nos paguen, se han acercado a querer dialogar con nosotros pero como les comento no estamos abiertos al diálogo”, citó uno de los inconformes.

Postura por parte del Snte sección 44

Efrén Estrada secretario general de la Sección 44 del SNTE, dio a conocer que desde el primer día que llegaron se avocaron a hacer el reclamo justo por todos los adeudos que se tienen con este gremio sindical, “en lo global hacen un poquito más de 600 millones de pesos, a principios de este año 2024, establecimos una postura como Comité Ejecutivo Seccional donde la prioridad para destrabar todo este adeudo iban hacer los seguros de vida”, señaló.

Local En septiembre se retoma el pago de seguros a deudos de extrabajadores del SNTE

Dijo que se han hecho cuatro siniestros de pagos para comenzar a darle avance, “en esta semana que inicia hoy lunes habremos de empezar a pagar los seguros de vida 2016-2020 es una estrategia coordinada con la Secretaría de Educación del Estado de Durango, con el SNTE Nacional, obviamente aquí con la Sección 44, estamos a punto de comenzar”, indicó.

“La postura de mis compañeros o de los familiares de mis compañeros es legítima, yo les concedo razón, pudiera estar de acuerdo o no estar de acuerdo es algo que no está en mí, somos compañeros en esta parte ellos por su lado, no es algo en que la Sección 44 está inmiscuida nosotros llevamos nuestra estrategia nuestra negociación totalmente ajeno a lo que ellos están haciendo”, indicó.