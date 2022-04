Exdiputado de Morena Cesar Aguilar se adhiere al PRD

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“No he renunciado a Morena pero me doy por fuera de ese partido y me adhiero al PRD para apoyar a los candidatos de la coalición “Va por Durango”, Leticia Herrera Ale a la presidencia de Gómez Palacio y Esteban Villegas Villarreal a la gubernatura”, declaró el exdiputado local Cesar Aguilar Palacio.

Acompañado de Thelma Guajardo Villarreal, delegada nacional del PRD en el estado de Durango, así como el dirigente estatal del partido del sol azteca, Miguel Lazalde, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer la adhesión de Cesar Aguilar a este organismo político quien se sumará al proyecto de los candidatos Esteban y Leticia.

Al hacer uso de la palabra, Cesar Aguilar afirmó que no ha renunciado a Morena, "pero me doy por estar fuera del partido, porque me desmotivan los conflictos internos que se siguen presentando en Movimiento Regeneración Nacional”, dijo.

También reafirmó que los candidatos de la Coalición "Va por Durango", "tanto Lety como Esteban, son gente de palabra y compromiso y eso me da confianza para incluirme y sumarme a sus proyectos", dijo.

Asimismo aseguró que hay seriedad en sus proyectos que es lo que necesita el estado de Durango y Gómez Palacio, pues son personas y políticos que le cumplen a la ciudadanía y con ello hay garantía de que el estado tenga progreso y que Gómez Palacio recupere su brillo.