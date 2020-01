Exfuncionarios de G.P. se defienden ante acusaciones

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Exfuncionarios de la administración municipal 2016-2019 que fueron señalados por presuntas irregularidades, se defendieron de los señalamiento del ayuntamiento actual sobre presuntas irregularidades por más de 430 millones de pesos el monto inicial como resultado del Proceso de Entrega-Recepción.

Dirigió la rueda de prensa el exsíndico municipal José Lorenzo Natera, presentó a los exfuncionarios que dieron su explicación; el extesorero Oscar García Villarreal; Javier Calderón, excontralor; ex titular de catastro, Juan José Ramírez Ortiz; la ex titular de Sistemas y actual regidora priista Aidée Roman; el ex director del Sideapa Adelmo Ruvalcaba; el ex titular de Oficialía Mayor y actual regidor Francisco Bardán Ruelas y el ex director de Servicios Públicos Juan Salazar Reyes.

El primero fue Oscar García quien defendió su postura respecto al señalamiento que le hiciera Carlos Rosales Arcaute Contralor Municipal en su exposición del pasado 23 de enero del presente año, las cuales denomina “irregularidades más importantes”, sin embargo, indicó que acudió a 2 comparecencias donde ratificó en el proceso de entrega recepción.

Mencionó que su presentación en esta rueda de prensa fue la más amplia, debido a que más del 60 por ciento de las observaciones que fueron señaladas son a su entonces oficina municipal.

El primero en cuanto al contrato de Servicios profesionales, como no se tenía presupuesto autorizado, de ahí que la administración municipal en turno puede adecuar el presupuesto de egresos a los requerimientos que día a día se presentan durante la gestión para adecuarlas y presentarlas en cabildo, por lo que el 29 de agosto del año pasado se aprobó el presupuesto de pago de honorarios.

“Tenemos la documentación de los servicios solicitados, pero además caen en una contradicción cuando reconocieron que recibieron expedientes donde constan las gestiones con diversas instancias y dependencias, tales como los órganos fiscalizadores”, dijo, al momento de presentar una caja con 9 carpetas con los documentos que fue entregado a la actual administración.

Agregó que en una segunda comparecencia que acudió explicó el pago de los honorarios, donde se entrega un documento que vincula la clausula de contratos de servicios con la factura y con los importes que hayan sido en su caso, recuperados, condonados o condonados.

Comentó que otra aseveración del actual gobierno, es que no se realizó licitación pública nacional como lo indica la ley para la contratación de servicios Asesorías legales, a la empresa Asesorías y Consultorías Jurídicas Raval S.A. de C.V.

Sobre el señalamiento de que no hubo licitación pública nacional como lo indica la ley, explicó que dado a que la ley condiciona la relación de una licitación a una emisión de unas bases que contengan términos o condiciones específicas del bien o servicio a licitar, aclaró que los servicios contratados, no pudieron ser sujetos a una licitación dado a que el prestador de servicios aceptó que el pago de sus servicios estuviera condicionado al éxito de sus gestiones y en caso de fracaso, no recibir pago alguno, de ahí que fue en base a resultados.

Al hacer pagos al final de una administración, no implica por sí mismo alguna irregularidad, sobre todo si el diferimiento del pago representó un beneficio en tiempo para el municipio, habiéndose cumplido con la obligación del pago de servicio antes de que se hiciera efectiva una pena convencional pactada

En conclusión al pago de honorarios, no se dio entrada o validez a la documentación de información que se entregó formalmente en alas comparecencias y se mantuvo el criterio original de mantenerlo como una irregularidad sin tomar en cuenta lo siguiente; los servicios fueron contratados dentro de las facultades de la ley confiere al tesorero municipal en funciones.

De los pagos por Asistencia Social que se detectaron en la Dirección de Egresos en el periodo 2016-2019 sin supuesto sustento legal por 146 millones de pesos, explicó que sí estaba permitido endosar, comprobar y registrar un cheque y que no era una maquinación fraudulenta, pues es una práctica bancaria necesaria y común para disponer de efectivo el cual le era entregado a los beneficiarios en las visitas diversas áreas rurales y sectores de la ciudad, donde era prácticamente imposible disponer una copiadora para pedirle una copia de su credencial de elector al dar apoyos para evitar caer en algunos de los supuestos delitos electorales, condicionar la entrega o apoyo de entrega sociales otorgados por el gobierno, utilizar las copias, documentos o datos de los votantes para crear una base de datos con su información que pueda ser utilizado indebidamente para tener padrones electorales de personas susceptibles de control.

El objeto de los servicios estaba sujeto a la realización de hechos futuros y por tanto el municipio estuvo imposibilitado para licitarlos; el contrato contiene los términos y condiciones para determinar los pagos y este se hizo después de verificar que se hayan cumplido todas.

La verificación de las condiciones suspensivas se mantienen en expedientes y el pago se realizó al final para evitar el pago de penas convencionales y con la negociación que se hizo para disminuir el pago de los porcentajes pactados en el contrato original, además estos servicios trascienden a posteriores administraciones con un ahorro directo e importante e incuantificable que puede ser hasta 7 administraciones posteriores.

Pago de cuotas al ISSSTE, de más de 10 millones de pesos, se les pagó hasta la quincena 8 del 2019, pero debido a que la relación con este instituto entró en una situación incierta, derivado de una negociación que no les pareció correcta, de lo cual, luego reconocieron y aceptaron su error, ya no hubo el tiempo de que la administración saliente pagara esa cifra, pero se aclara que el día 30 de agosto se tenía disponible en la cuenta bancaria de participaciones del recurso suficiente para cubrir dicho adeudo, incluso recomendé a la administración entrante que así se hiciera, pero desconozco porqué no lo hicieron.

Del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Municipio, se cumplió con el pago hasta la quincena número 10 de 16 quincenas totales, quedando el resto por pagar con las participaciones que reciben en el mes de diciembre del 2019 y el municipio recibe una doble participación.

Toda administración municipal reciben deuda que no puede ser cubierta por la administración saliente, porque el municipio se comporta como un ente en marcha y no como un ente sujeto a una liquidación que debe cubrir su liquidación cada vez que concluye su período.

“Todos los programas y lenguajes de los sistemas se entregaron, es ilógico que no hayamos entregado las bases de datos, pues de lo contrario no se podría trabajar y los sistemas están en operación”, dijo la ahora regidora priista y ex titular del departamento de sistemas".

Agregó, “No está en mis facultades hacer movimientos a los valores catastrales y sólo le compete a esa dirección, de ahí que están haciendo declaraciones sin fundamento y afectan mi credibilidad y las funciones públicas que realizo”.

Al hacer uso de la palabra el también regidor y ex titular de la Oficialía Mayor, Francisco Bardán Ruelas dijo, “Las 130 acciones consistentes en cuartos para baño, se concluyeron con material de buena calidad y el proveedor cumplió de manera cabal con ello, de ahí que si hubiera fallado el proveedor, hubiera sido llamado a comparecer, incluso al proveedor no se le ha notificado a la fecha”.

Adelmo Ruvalcaba Nieto ex titular de Sideapa defendió a la empresa de un contrato de 950 mil 789 pesos a la Constructora e Inmobiliaria GRAFMS, S.A. de C.V, para el suministro, instalación y puesta en marcha de dos equipos de medición de gasto para fuentes de abastecimiento, donde se instalaron en los pozos en el 1, 3 15 y 29 y todo se manda al centro de computo del Sideapa, incluso cada 10 minutos les llega todo lo relacionado a los pozos y esta información le llegaban a los ingenieros a sus celulares, Tienen los documentos y están respaldados y así se los entregamos, y sobre los 73 millones de la empresa Constructora NARIM, S.A. de C.V., fue claro al señalar que todo se hicieron en licitación directa.

Para concluir, el ex sindico Lorenzo Natera comentó que la rueda de prensa fue con el único objetivo para informar a la ciudadanía gomezpalatina sobre las aclaraciones por parte de los ex titulares de las distintas oficinas de la gestión 2016-2019 con relación a los citados señalamientos, pero dijo que no habría sesión de preguntas y respuestas, entre medios de comunicación y exservidores.