Exige líder del PRI a la federación sacar las manos del proceso electoral

GÓMEZ PALACIO, Dgo., (OEM).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al Gobierno federal que saque las manos del proceso electoral, están polarizando el país, las y los servidores públicos del gobierno de Morena violentan sistemáticamente la Ley porque están desesperados porque van a perder las elecciones y hasta la Presidencia de la República en el 2024.

En rueda de prensa el dirigente nacional priista arremetió contra Morena al decir, “vamos a denunciarlos porque son unos delincuentes electorales, empezando por el dirigente de morena Mario Delgado Carrillo que es un corrupto, cínico, criminal, sin vergüenza, delincuente electoral confeso y eso no lo digo yo, porque quedó claro y evidenciado el pasado 10 de abril violando la ley electoral movilizando gente y está denunciado por los casos de crimen y delincuencia organizada en la relación que tiene con el candidato de Morena en el estado de Tamaulipas”.

Te puede interesar: Segundo debate a la gubernatura: entre señalamientos y propuestas

Abundó al decir, “pero también con la relación que tiene con empresarios que están vinculados con el crimen organizado y que han financiado las campañas de Morena”.

Insistió que los líderes de Morena además de mentirosos “son unos sinvergüenzas y corruptos, ellos son los que están destruyendo este país y por eso los vamos a seguir denunciando porque siguen haciendo campaña política con los recursos del pueblo de México”, señaló Moreno Cárdenas.

¡Vamos a ganar en Gómez Palacio con @EVillegasV y @LetyHerreraAle, para tener un gran equipo que trabaje unido, y que a las familias del municipio también les vaya muy bien! ¡A la coalición nada la detiene! 💪🏼 pic.twitter.com/yVyMDtuXSz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 14, 2022

Asimismo, el líder nacional priista mencionó que Morena está desesperado, comienza a caerse a pedazos, por eso van a perder pues los candidatos de la coalición "Va Por Durango" trabajan fuerte “y aquí en Durango vamos a ganar la gubernatura”, aseguró.

“No hay que distraernos de los temas que lamentablemente afectan a nuestro país y son: más de tres mil feminicidios, más de cinco mil secuestros, más de 120 mil homicidios y Morena quiere distraernos con temas por ejemplo desde la mañanera hablan de una regiduría o de la Reforma Electoral”.

Aseguró que el Gobierno federal y Morena solo quieren amedrentarlos, “eso sólo lo hace un gobierno represor, autoritario, dictatorial, fascista y que son una vergüenza para el país y les quiero decir que no nos van a asustar”, afirmó.

Lamentó que el gobierno no hable de la seguridad, de la salud que se les cae a pedazos, ya que en nueve de cada 10 hospitales no hay medicamentos para niñas y niños, aunado a ello señaló su falta de capacidad para resolver los temas económicos para generar certeza y certidumbre, “este gobierno son una tragedia y una desgracia para México, por eso no vamos a permitir y menos los duranguenses que Morena llegue, porque a donde llegan ellos, todo lo destruyen”, aseveró.

En este sentido ejemplificó el estado de Zacatecas, con los índices de inseguridad más altos, lo mismo sucede con entidades como Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán, entre otros; “con eso nos demuestran que están destruyendo el país”, señaló.

Se le cuestionó sobre la visita a la laguna del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón al estado de Durango para apoyar a la candidata Marina Vitela, ante lo que respondió, “las campañas de Morena se desploman y están desesperados que invitan a figuras que son servidores públicos, pero están violando la Ley, por eso los vamos a denuncia”, dijo Alejandro Moreno.

¡Muchas gracias a todos mis amigos de Gómez Palacio, en Durango, por este recibimiento tan cálido! Es un enorme gusto estar aquí con ustedes 💪🏼✅ pic.twitter.com/KJSn6KvR0h — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 14, 2022

Asimismo señaló, “que se pongan a trabajar” y se preguntó, “¿En calidad de qué viene?”, refiriéndose a Marcelo Ebrard y él mismo se respondió, “¿de precandidato, de servidores públicos, O en qué calidad viene el canciller?”.

Señaló que Ebrard debe enfocarse en su trabajo y asesorar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que deje de boicotear la Cumbre de las Américas, porque están boicoteando una relación que fortalece el crecimiento y desarrollo económico de México, así como la región norte de América.