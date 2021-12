Exigen destitución del director de la clínica #10 de IMSS Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Un grupo de trabajadores pertenecientes al sindicato de trabajadores del Instituto del Seguro Social de México (IMSS) de la sección 16, encabezada por Minerva Angélica Vázquez Meraz, se manifestaron afuera de la farmacia de la Clínica 10 de la Unidad Médico Familiar, para señalar al director Gabriel Casillas quien no les surte de medicamento a la farmacia, además hay trabajadores que sufren de humillaciones, acoso laboral y hostigamiento.

Al grito de ¡fuera, fuera!, un grupo de agremiados al sindicato exigieron que cesen los ataques del director y de la administradora Adriana Guereca, incluso el primero ya le dieron el cambio, ya no debe estar en esta clínica, por lo que exigieron que se vaya.

Uno de los trabajadores que dijo llamarse Luis González comentó que no hay insumos ni medicamentos en perjuicio de trabajadores y derechohabientes, además el director y la administradora los ponen a trabajar sin protección alguna desde el inicio de la pandemia, aún y cuando recibieron una dotación de insumos.

Por su parte otra agremiada, Miriam Rodríguez, señaló que a través de oficios y verbalmente "tuvo el descaro y la desfachatez de decirnos que el delegado no les ha dado nada, hemos pedido cubrebocas KN 95, los abatelenguas, los guantes, el alcohol gel, entre otros para protección contra esta pandemia de la Covid-19”, dijo.

Trabajadores exigen destitución de la clínica #10 del IMSS Gómez Palacio/ Foto: Cortesía |

Comentaron que al director Gabriel Casillas le importa poco arriesgar las vidas del personas de salud y por ende de sus familias y sobre todo al derechohabiente.

"Se le cuestionó cómo le hacían al inicio de la pandemia, pues el cubrebocas era y sigue siendo obligatorio al interior de cualquier lugar y no se diga en un hospital, respondieron, “con nuestros ingresos tuvimos que adquirirlos, en ese tiempo un cubrebocas tenía un costo de150 pesos, así también los lentes o googlees, lo hicimos por amor a nuestra profesión, a nuestra vida y a nuestras familias”, mencionaron.

Ahora, el director nos indica que la delegación no les había mandado nada de insumos, por lo que dijeron que metieron una demanda legal, la cual costearon con sus recursos, incluso le enviaron la queja a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, quien dijo que ya había enviado el material, pero aun así el director Gabriel Casillas no contestó nada.

Se les cuestionó si ya les surtieron el material y respondieron, “a raíz de la demanda que fue desde el año pasado y apenas hace seis meses atrás se ganó la demanda, de ahí que se vieron obligados a firmar y a otorgar el equipo necesario, incluso se le aplicó una multa”.

Sin embargo, en vez de que cesaran los acosos laborales, no fue así, ya que siguió haciéndolo, por lo que metieron un amparo sobre ese tema y no conforme, comenzó a tomar represalias, tales como quitarnos algunos derechos, como el tiempo extra, el hacer convenios, nos provocaba faltas, pero afortunadamente el sindicato intervino y los defendió, pero a pesar de ello, sigue con el hostigamiento y acoso laboral.

“Sabemos que ya hay una orden de cambio de clínica y no debe presentarse a laborar, checó su tarjeta y a través de mensajes decía que de aquí no se iba”, señalaron y exigieron que lo único que quieren es que los dejen trabajar, que se retire, porque un ambiente laboral así, no es sano para trabajadores y derechohabientes.

Para concluir, los quejosos indicaron que no tolerarán que haya más abusos, incluso nos mencionaron de nuestra dirigencia sindical que el director Gabriel Casillas ya no iba a estar para estas fechas y lamentablemente sigue aquí.