Exigen perredistas evitar sobre explotación de agua potable

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Tras afirmar se iniciaría una investigación para conocer a fondo el planteamiento de la ciudadanía de la región de Villa Juárez, el secretario técnico del Ayuntamiento, Lic. Gerardo Lara Pérez atendió a los poco más de 30 habitantes de diversas comunidades que esta mañana se manifestaron en el palacio municipal, para exigir la intervención del alcalde Homero Martínez y se evite la supuesta sobre explotación de agua potable que realiza la termoeléctrica “Guadalupe Victoria” enclavada en esa comunidad.

Ya con anterioridad, los perredistas a través de una rueda de prensa habían dado a conocer el desabasto del vital líquido que padecen en las comunidades de Ciudad Juarez, Monterrey, Las Cuevas, Las Piedras, Álvaro Obregón, Centauro del Norte, Carlos Real (aproximadamente 9 comunidadaes), producto de la sobre explotación de agua potable por parte de la Comisión federal de electricidad.

Sobre el particular, Valenzuela Hernández dijo “Hoy la intención que tenemos de estar aquí, en presidencia, es porque queremos solicitar la intervención del Ayuntamiento de Lerdo con el tema de la termo-eléctrica de Ciudad Juarez. Nosotros vemos con tristeza que el superintendente ni nos quiere recibir ni quiere dar una explicación al respecto del consumo del agua para uso doméstico a uso industrial”.

Refirió además que esta manifestación es “la segunda opción que nosotros estamos planeando, la tercera acción va a ser manifestarnos al 100% en las instalaciones de la termo-eléctrica”, afirmando que el desabasto de agua ya tiene años, pero hoy se ha agudizado un poquito más porque Comisión Federal de Electricidad tiene funcionando los 9 pozos que tiene la termo-eléctrica al 100% día y noche. “Nosotros creemos que es un crimen, porque ellos deben de estar usando el agua tratada y no el agua de consumo humano”.

Por su parte, Gerardo Lara Pérez dijo a los manifestantes “considero que si es necesario participar por parte del ayuntamiento a fin de investigar y tener en claro la situación y posteriormente de asesorarlos legalmente a estos pobladores, los pozos corresponden directamente a Conagua, que se haga la investigación pertinente de todas las áreas e instituciones competentes y también en territorio “.

Al respecto, aseguró el funcionario municipal que primero se hará la investigación en campo y posteriormente la investigación también en Conagua y en la misma termoeléctrica en medida de las facultades del municipio.

El dirigente del PRD aseguró que la CFE ya tiene exactamente 2 años utilizando los pozos al 100 por ciento. “En esta semana tuvimos un acercamiento con organizaciones ambientales de Torreón, ellos nos van a hacer el favor de sacar el diagnóstico real de la verdadera problemática que está surgiendo a raíz del desabasto de agua en Ciudad Juárez y sus alrededores. Precisamente por la indiscriminada actitud de Comisión Federal de utilizar los pozos de consumo humano a uso industrial”.

Aseguró además haberle solicitado a Comisión Nacional del Agua la información de cuánto es lo que está utilizando, el consumo que trae los pozos de CFE en Villa Juarez. “Y la intención, en este momento, es la de solicitar la intervención del Ayuntamiento porque, al final de cuentas, es un tema que les va a pegar al municipio, creemos que el municipio tiene la obligación de intervenir en este problema”.

Al concluir dijo que los más afectados son los pobladores de Villa Juárez porque es la comunidad más grande, con una población arriba de 8 mil habitantes. “Traemos un video donde la gente tiene que estar escarbando debajo de las mangueras directas porque no hay, no sube el agua, no es un problema que le atañe al municipio porque al final de cuentas los pozos son de CAED, pero también creemos que el gobierno del estado tiene que intervenir en impedir que la CFE esté utilizando pozos de consumo humano a uso industrial”.

Se habló del incumplimiento de la CFE de un contrato firmado con la planta tratadora de agua; de las afectaciones económicas que tiene el SAPAL por esta situación y lo más importante, es que está incumpliendo con los valores de la humanidad, puesto que con la utilización de las aguas de los mantos acuíferos pone en peligro a todos los pobladores del área.

Concluyendo Lara Pérez “es lo que decía, si hay un problema del agua que hasta el mismo gobierno federal lo reconoce y los estudiosos dicen que la mayoría es por las vacas que existen en la zona ganadera porque consumen alfalfa, pues yo creo que de los análisis o estudios que se hagan, Comisión Federal de Electricidad está afectando también, yo creo que sería la primer fuente y no las vacas como se dice por muchos estudiosos”.