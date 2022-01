Exigen sindicalizados aumento salarial para todos los trabajadores

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Trabajadores sindicalizados activos y pensionados cumplieron su amenaza de manifestarse en la explanada del Palacio Municipal de Gómez Palacio, Durango, en la que además cerraron la circulación por la avenida Francisco I. Madero frente al edificio, para exigir que se cumpla con el aumento salarial del 7 %, el cual fue firmado recientemente en el contrato colectivo.

Al frente de los manifestantes el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Manuel Marín Gutiérrez comentó que al momento de firmar el contrato colectivo, están aceptando las prestaciones solicitadas, como es el 7 % y este no lo quieren cumplir para todos los mil 155 trabajadores sindicalizados.

Expuso que este aumento al salario del 7%, no dice que es sólo para los que están en el tabulador, sino que es para todo el gremio sindical, pero en las pláticas que tuvimos, nos indican que no nos lo pueden dar, de ahí que se decidió realizar esta manifestación.

Exigen sindicalizados de Gómez Palacio aumento del 7% para todos los trabajadores/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Esta manifestación que se prolongó hasta la tarde, afectó la circulación por la avenida Francisco I. Madero, entre las calles Centenario, Independencia y Santiago Lavín, ocasionando un caos vehicular y la molestia de automovilistas y choferes del transporte público.

El líder sindical dejó en claro que las actividades laborales en la administración municipal no se suspendieron, debido a que los trabajadores que realizaron la manifestación fueron los que no laboran en el horario matutino y están de tarde, aunado a los pensionados que pudieron sumarse.

Respecto a cuántos trabajadores no entran en el aumento del 7 %, señaló que “son alrededor de 200, el motivo es que nos dicen que no están dentro del tabulador, pero el tabulador e para ingresar al sindicato y se tenga un tope”.

Manuel Marín dejó en claro que la exigencia es que se respete el aumento al salario de un 7 % y que recientemente fue firmado en contrato colectivo de trabajo, donde los mil 155 trabajadores deben ingresar a este incremento.





Ilegales, incrementos salariales que exige SUTM: Francisco Sida

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- La exigencia del incremento del 7% a los a salarios que se encuentran fuera del tabulador establecido en el propio Contrato Colectivo de Trabajo constituyen una ilegalidad que no puede ser avalada por el Ayuntamiento, pues son a 157 trabajadores a los que no se les hace efectivo por rebasar el tabulador de sueldos y salarios, ya que por ejemplo uno de ellos devenga 96 mil 370.56 pesos.

Francisco Sida, coordinador de gabinete del ayuntamiento de Gómez Palacio/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

En rueda de prensa que ofreció el coordinador de gabinete del ayuntamiento de Gómez Palacio, Francisco Sida Rodríguez explicó que la Administración Municipal reitera que ha cumplido con las prestaciones laborales a sus trabajadores sindicalizados y que mantiene su disposición a dialogar con el gremio sindical.

Lo anterior, en respuesta al plantón que realizaron los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Gómez Palacio, efectuado desde temprana hora del lunes, al que se sumó el bloqueo de diversos cruceros de la ciudad, afectando la libre movilización de la población.

Por conducto del Coordinador de Gabinete de la Administración Municipal se dejó establecido que la demanda de aumento generalizado a los trabajadores sindicalizados afecta a 157 personas de las 1,150 que forman parte del sindicato, quienes rebasan el tabulador de sueldos y salarios.

“En caso de que se avalara otorgar el 7 % a esos 157 trabajadores, significaría un desacato a las recomendaciones y observaciones de la Entidad de Auditoria Superior del Estado (EASE), incurriendo en una violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aplicable a todo servidor público”, explicó.

Además estableció que el contrato colectivo de trabajo firmado el pasado 18 de enero ha sido declarado, no ha lugar por el Tribunal Laboral Burocrático por no cumplir el sindicato con el requisito de presentar el acta de asamblea en que se consigna que sus miembros están de acuerdo, es decir, no se cumplieron los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo en sus Artículos 390 Ter y 400 Bis.

Finalmente Sida Rodríguez llamó a la dirigencia sindical a evitar afectar a los gomezpalatinos dejándoles en claro que el Ayuntamiento siempre estará en disposición de colaborar con los trabajadores y apoyarlos, pero también a cumplir con lo que marca la Ley.