Exigirá Marina Vitela que empresas cumplan con protocolos sanitarios

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez advirtió que de incrementarse los casos de Covid-19 en Gómez Palacio, habrá de ponerse una pausa a la reactivación económica y agregó, que se exigirá cumplir estrictamente los protocolos sanitarios de seguridad, a las 150 empresas y prestadores de servicios ya aprobados por el IMSS para reanudar labores la próxima semana.

Tras sostener una reunión de coordinación para la reactivación económica en la Laguna, con el gobernador José Rosas Aispuro Torres y con el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, Vitela Rodríguez enfatizó que se mantendrá la campaña “Quédate en casa” así como los operativos de vigilancia por parte de las dependencias municipales, para evitar que la gente ande en las calles si no es para realizar alguna actividad esencial.

“Cada municipio tendrá sus propios criterios; es importante homologar sí, pero hemos coincidido que el semáforo de salud nos habrá de dar la pauta de hasta dónde podremos abrir y qué lugares tendríamos que permanecer cerrados”, explicó.

Ante la reactivación económica a iniciarse el próximo lunes, cuando van en incremento las víctimas de la pandemia en la Región Lagunera en uno de los llamados “picos” de la enfermedad provocada por el Coronavirus, reiteró que “hoy, estar en la calle, es un grave problema de salud”.

“Habremos de abrir con protocolos seguros; los protocolos están estandarizados. Todos sabemos lo que no debemos de hacer: no debe haber aglomeraciones; no debe haber varias personas en un espacio pequeño”, abundó.

Agregó que para ello habrá de trabajarse con el Gobierno del Estado en el caso de las grandes, medianas y pequeñas empresas; de los prestadores de servicios, pero además, “Es una gran oportunidad en la supervisión del mercado informal, todo lo que tiene que ver con el ambulantaje para poder emitir también, un protocolo de seguridad que nos sirva para evitar el contagio”.

“Creo que el primer ingrediente para tomar decisiones en la otra parte que está pendiente es ver si la curva epidemiológica de esta enfermedad se mantiene o si va en deceso de igual forma. Si nosotros vemos... que la gente se sigue contagiando y que sigue aumentando el número de personas que muere por esta enfermedad, sin duda debemos de tener una pausa de poder determinar si se siguen abriendo espacios que ahorita no son de primera necesidad”, precisó.

Otro de los aspectos que también deberán cuidarse puntualmente, apuntó, es justamente la conectividad de Gómez Palacio con otros estados pero también con otros países, que si bien representa una ventaja competitiva ante los inversionistas, en estos momentos de la pandemia constituye un riesgo.

“Esto nos puede producir contagios y nosotros tenemos día a día que estar haciendo acciones que generan molestia en la gente, insultan a los funcionarios, inclusive, ha habido agresiones físicas pero aun así en contra de su voluntad la salud de las personas es primero”, indicó.

Refirió las dificultades que ha enfrentado el gobierno municipal para lograr que la gente permanezca en sus hogares, donde se han estado cuidando las plazas, los parques, los espacios públicos, pero donde lamentablemente también los funcionarios municipales han sido agredidos físicamente al tratar de concientizar a la gente de cuidar su salud.

Lamentó que muchas personas hayan entendido la importancia de quedarse en cada hasta que tuvieron que sufrir en algún familiar el contagio o hasta la muerte de un paciente de Covid; donde incluso se han registrado ya fallecimientos de personas que en su momento fueron reprendidos por organizar fiestas o reuniones en plena pandemia.

Por ello, reiteró que continuarán los operativos de vigilancia pero también exhortó a la ciudadanía a seguir denunciando los casos de reuniones clandestinas, aglomeraciones de personas, ya que con la reapertura económica crece el riesgo y por tanto, se seguirá pidiendo a la población quedarse en casa.