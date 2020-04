Exjuez reclama pago de sueldo en Poanas

CD. VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). – Exjjuez de municipal y aun presidente de la comisión pro derechos humanos de esta municipalidad, Arnulfo Ceniceros, dijo estar haciendo un reclamo muy justo a la actual administración, reclamando el pago de su salario de 20 días que trabajo y aun o se le pagan.

Recoció ante el reportero, que derivado de un problema familiar se ausento de su cargo como juez, pero independientemente de ese asunto, el cual –dijo- ya se resolvió de manera correcta, él presentó ante el cabildo su renuncia al cargo esto debido a que no le gustó como se están haciendo algunas cosas con varios funcionarios municipales, incluso dijo que ya había presentado una denuncia formal ante la secretaria de la función plica por malos manejos de la administración en algunos funcionarios municipales, los cuales son quienes están haciendo mal las cosas y no llevan la administración por un buen camino.

Refiriéndose a el alcalde Luis Valdez Valenciano, dijo Arnulfo Ceniceros que era una persona de buen corazón y bien intencionado, las ideas que ha mostrado de ayudar la gente as necesitada son correctas, su manera de manejarse es correcta, pero no le han permitido ver el daño que le están haciendo a la ciudadanía algunos de sus más cercanos colaboradores, de ahí que decidió presentar su renuncia al cargo que el cabildo le había conferido, pero se le dijo que en unos días le pagarían los días que ya había trabajado, 20 días aproximadamente, ya pasaron casi dos meses y no se le ha pagado esa deuda, de ahí que solicita al alcalde Luis Valdez gire las instrucciones para que se le pague nada más lo que trabajo, dijo.

Señalo que el retirarse del cargo se hace porque hay honorabilidad, responsabilidad y una imagen de buen ciudadano que se ha tenido durante muchos años, y no es correcto que por estar en la presidencia haciendo cosas que no son correctas, se dañe o quieran manchar esa imagen que se ha construido por mucho tiempo, “no es nada personal con nadie, ya no veo correcto estar en esa administración y me retiro, le deseo lo mejor para que al pueblo de Poanas le vaya muy bien, y a mí solamente que me paguen lo que trabaje, y asunto concluido”, recalco al finalizar.