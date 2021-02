Extrabajadores de Lerdo esperan solución ante despedido injustificado hace 14 años

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Un grupo de extrabajadores del Ayuntamiento de Lerdo, se postraron frente al Palacio Municipal lugar donde fueron convocados para tener audiencia con el alcalde Homero Martínez Cabrera y ver el tema de la reinstalación de 24 ex empleados que quedan y que fueron despedidos injustamente hace casi 14 años.

Acompañado de varios afectados, uno de ellos de nombre David Flores indicó que una comitiva integrada por el ex trabajador Fernando Guerra y el representante jurídico, Luis Eduardo Hernández ingresaron al edificio público y son atendidos por el Presidente Municipal, de quien tienen la confianza de que se logrará una solución favorable.

Recordaron que desde el inicio de la administración del exalcalde Carlos Aguilera Andrade (2007-2010), fueron despedidos injustamente, en un inicio eran más de 100 los extrabajadores, pero al paso de los años, algunos ya fueron liquidados y al menos unos 8 lamentablemente fallecieron sin recibir su beneficio..

Sin embargo y tras interponer una denuncia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta instancia dio una resolución en el año de 2015, siendo alcaldesa María Luisa González Achem, en el que se ordenaba la reinstalación y el pago de los salarios caídos, pero la ahora ex alcaldesa tuvo 3 desacatos de esta instancia federal.

“Lamentablemente la ex alcaldesa González Achem no acató en 3 ocasiones la resolución y orden de la SCJN en el sentido de que se reinstalaran y se les pagara los salarios caídos a los ex trabajadores que ahora ya solamente quedamos 24”, expuso.

Así mismo, mencionó que han tenido 3 acercamientos con el alcalde Homero Martínez, solamente queremos que se cumpla la sentencia de la SCJN, ya pasaron varias administraciones y estamos batallando para llevar el sustento a los hogares y no tenemos servicio médico, situación que se nos complica y a la edad que tenemos es muy difícil encontrar empleo.

Para concluir, David Flores acompañado de varios ex trabajadores, indicó que esperan que en esta ocasión se logre tener acuerdos con el alcalde Homero Martínez, pues ya sólo quedan 24 ex trabajadores de los más de 100 que hace casi 14 años fueron despedidos injustamente.